Не за все деньги мира: 5 европейских городов с самыми дешевыми отелями летом 2023 года

Впрочем, все-таки можно. В частности, недавнее исследование UK Post Office выявило европейские города с самыми низкими и высокими ценами на гостиницы. Чтобы составить рейтинг, оценивались 3-звездные отели в центре каждого города на две ночи выходного дня в июне.

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5 европейских городов с самыми дешевыми отелями летом 2023

Самые дешевые гостиницы летом 2023 года – в португальском Лиссабоне, а самые дорогие – в нидерландском Амстердаме.

При этом было установлено, что вошедшие в исследование цены в 27 из 35 пунктов назначения выросли более чем на 50%.

Лиссабон, Португалия – 75 долларов за ночь

Также португальская столица возглавляет список самых выгодных направлений по многим другим показателям. Так, пиво здесь стоит в среднем 2,79 доллара, чашечка кофе – 1,67 доллара, ужин из трех блюд и вино на двоих – 48 долларов.

Афины, Греция – 79 долларов за ночь

В греческой столице посетители могут рассчитывать на доступные цены и продукты. К примеру, ужин из трех блюд с вином на две персоны стоит 50 долларов.

Вильнюс, Литва – 79 долларов за ночь

Это отличный вариант для бюджетных путешественников, ведь город также входит в пятерку лучших по самой дешевой еде и доступным культурным достопримечательностям. Вход в главный музей города стоит всего 10,60 долларов, а проездной на транспорт на 48 часов стоит менее 9 долларов.

Краков, Польша – 80 долларов за ночь

Туристы могут купить здесь чашку кофе за 3 доллара, бутылку пива за 3,30 доллара и неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 2 дней всего за 8,80 доллара. Вход в главный музей Кракова стоит всего 7 долларов.



Какие цены для туристов в Кракове / Фото UnSplash

Рига (Латвия) – 91 доллар за ночь

При этом чашка кофе в латвийской столице обычно стоит более 3 долларов, а бутылка пива – 5 долларов. Общественный транспорт Риги предлагает недорогие проездные на 2 дня всего за 8,90 долларов.

5 европейских городов с самыми дорогими отелями летом 2023 года.

Амстердам (Нидерланды) – 324 доллара за ночь. Венеция (Италия) – 300 долларов за ночь. Дублин (Ирландия) – 277 долларов за ночь. Флоренция (Италия) – 248 долларов за ночь. Белфаст (Северная Ирландия) – 242 доллара за ночь.