Лучшие музеи: 10 городов Европы, которые идеально подходят любителям искусства

Названы лучшие города Европы для любителей искусства. Главными арт-локациями стали Лондон, Амстердам и Рим.

Выбирая город для путешествия, туристы учитывают разные факторы. Но немаловажную роль среди них играет его культурное наследие и искусство.

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Творческие столицы

Эксперты определили главные художественные города Европы. Для этого каждое популярное направление проанализировали на предмет:

концентрации художественных галерей;

количества зданий известных архитекторов;

количества современных художников, родившихся в городе;

наличия художественных школ и фестивалей.

Лучшим европейским городом для любителей искусства признали Лондон. Студенты со всего мира мечтают попасть в британскую столицу на обучение в местных артшколах. Лондон – дорогой город, но вход в большое количество городских музеев и галерей мирового уровня здесь бесплатный. Не нужно платить за посещение Национальной портретной галереи, Сомерсет-Хауса и галереи Тейт Модерн.

Галерея Тейт Модерн в Лондоне / Фото Unsplash

После Лондона в рейтинге творческих столиц – Амстердам и Рим. В Амстердаме искусствоведы советуют обязательно посетить Государственный музей, ведь там хранится самая большая коллекция артефактов и произведений искусства в Нидерландах. Также не упустите возможность увидеть Музей Ван Гога, коллекция которого насчитывает более 700 работ выдающегося художника.

Музей Ван Гога в Амстердаме / Фото Unsplash

В Риме вас поразит Национальный музей искусства 21 века, где хранятся тысячи работ лучших художников эпохи. Также рекомендуем посетить галерею Боргезе, где недавно появился украиноязычный гид.

ТОП-10 городов Европы для любителей искусства:

Лондон (Великобритания); Амстердам (Нидерланды); Рим (Италия); Эдинбург (Великобритания); Осло (Норвегия); Берлин (Германия); Милан (Италия); Хельсинки (Финляндия); Лион (Франция); Париж (Франция).