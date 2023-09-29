Лучшие музеи: 10 городов Европы, которые идеально подходят любителям искусства
Источник:Condé Nast Traveler
Названы лучшие города Европы для любителей искусства. Главными арт-локациями стали Лондон, Амстердам и Рим.
Выбирая город для путешествия, туристы учитывают разные факторы. Но немаловажную роль среди них играет его культурное наследие и искусство.
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Творческие столицы
Эксперты определили главные художественные города Европы. Для этого каждое популярное направление проанализировали на предмет:
- концентрации художественных галерей;
- количества зданий известных архитекторов;
- количества современных художников, родившихся в городе;
- наличия художественных школ и фестивалей.
Лучшим европейским городом для любителей искусства признали Лондон. Студенты со всего мира мечтают попасть в британскую столицу на обучение в местных артшколах. Лондон – дорогой город, но вход в большое количество городских музеев и галерей мирового уровня здесь бесплатный. Не нужно платить за посещение Национальной портретной галереи, Сомерсет-Хауса и галереи Тейт Модерн.
Галерея Тейт Модерн в Лондоне / Фото Unsplash
После Лондона в рейтинге творческих столиц – Амстердам и Рим. В Амстердаме искусствоведы советуют обязательно посетить Государственный музей, ведь там хранится самая большая коллекция артефактов и произведений искусства в Нидерландах. Также не упустите возможность увидеть Музей Ван Гога, коллекция которого насчитывает более 700 работ выдающегося художника.
Музей Ван Гога в Амстердаме / Фото Unsplash
В Риме вас поразит Национальный музей искусства 21 века, где хранятся тысячи работ лучших художников эпохи. Также рекомендуем посетить галерею Боргезе, где недавно появился украиноязычный гид.
ТОП-10 городов Европы для любителей искусства:
- Лондон (Великобритания);
- Амстердам (Нидерланды);
- Рим (Италия);
- Эдинбург (Великобритания);
- Осло (Норвегия);
- Берлин (Германия);
- Милан (Италия);
- Хельсинки (Финляндия);
- Лион (Франция);
- Париж (Франция).