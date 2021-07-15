Какие возможности дает украинцам в Италии своевременное обновления вида на жительство

До ожидания выдачи или продления разрешения на проживание иностранный работник считается законно проживающим на территории Италии и может осуществлять трудовую деятельность. Это указано в Иммиграционном законе Италии. О восстановлении вида на жительство следует позаботиться за 60 дней до окончания срока действия документа.

Интересно Сколько денег перевели украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: данные

Права эмигрантов на стадии обновления permesso di soggiorno (вида на жительство)

Директива Министерства внутренних дел Италии объясняет, что иностранец, который ждет продолжения вида на жительство имеет права на:

Выезд из Италии и возвращения на ее территорию – то есть, лицо имеет возможность, например, навестить родственников в других регионах. Здравоохранение – соответствующий указ президента Италии предусматривает возможность регистрации и пользования услугами Национальной службы здравоохранения во время запроса на этапе обновления вида на жительство. Посещение учебных курсов – эмигрант может продолжать ходить на курсы английского, повышение квалификации и тому подобное. Работу, увольнение с работы и новое трудоустройство – работник может свободно продолжать выполнять свою работу или сменить работодателя. В случае потери работы иностранец имеет право подать заявление на получение пособия по безработице. Получение водительского удостоверения – получить водительское удостоверение эмигрант может на основе квитанции о подаче документов на возобновления permesso di soggiorno. Выработка итальянского удостоверение личности – выработать новую или восстановить действие carta d'identità можно так же на основе квитанции о подаче на возобновления permesso di soggiorno. Кроме того, срок действия удостоверения составляет 10 лет и не зависит от продолжительности вида на жительство.

Следует обратить внимание на то, что права тех, кто ожидает ответа на легализацию , несколько отличаются от указанных выше. Эти права станут доступными после положительного решения префектуры по делу и представления документов на получение вида на жительство.