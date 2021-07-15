Какие возможности дает украинцам в Италии своевременное обновления вида на жительство
Источник:Украинская Газета. ИТ
Эмигрантам в Италии важно своевременно податься на обновления permesso di soggiorno в Италии. Это позволит после окончания срока действия вида на жительство сохранять все те права, которые иностранцы имеют, когда обладают документом.
До ожидания выдачи или продления разрешения на проживание иностранный работник считается законно проживающим на территории Италии и может осуществлять трудовую деятельность. Это указано в Иммиграционном законе Италии. О восстановлении вида на жительство следует позаботиться за 60 дней до окончания срока действия документа.
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Права эмигрантов на стадии обновления permesso di soggiorno (вида на жительство)
Директива Министерства внутренних дел Италии объясняет, что иностранец, который ждет продолжения вида на жительство имеет права на:
- Выезд из Италии и возвращения на ее территорию – то есть, лицо имеет возможность, например, навестить родственников в других регионах.
- Здравоохранение – соответствующий указ президента Италии предусматривает возможность регистрации и пользования услугами Национальной службы здравоохранения во время запроса на этапе обновления вида на жительство.
- Посещение учебных курсов – эмигрант может продолжать ходить на курсы английского, повышение квалификации и тому подобное.
- Работу, увольнение с работы и новое трудоустройство – работник может свободно продолжать выполнять свою работу или сменить работодателя. В случае потери работы иностранец имеет право подать заявление на получение пособия по безработице.
- Получение водительского удостоверения – получить водительское удостоверение эмигрант может на основе квитанции о подаче документов на возобновления permesso di soggiorno.
- Выработка итальянского удостоверение личности – выработать новую или восстановить действие carta d'identità можно так же на основе квитанции о подаче на возобновления permesso di soggiorno. Кроме того, срок действия удостоверения составляет 10 лет и не зависит от продолжительности вида на жительство.