Деньги на дорогу и продолжение выплат: какие страны готовы платить украинцам за возвращение домой

Некоторые страны Европы обдумывают сценарии, как стимулировать беженцев возвращаться в Украину. Рассмотрим несколько вариантов, как государства ЕС планируют помочь украинцам при добровольном возвращении домой.

Правительства европейских стран вносят разные предложения мотивации для украинцев, которые решат вернуться домой. От продления социальных выплат на первое время после выезда и до денег на дорогу домой.

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Чехия

Чехия сейчас определяется с суммой пособия на добровольное возвращение. В стране предложили внести поправку в закон Lex Ukrajina. Документ определяет условия пребывания украинских беженцев в Чехии. Теперь предлагают на законодательном уровне создать специальную программу, которая будет гарантировать финансовую помощь беженцам при добровольном возвращении в Украину.

Эта программа должна покрыть расходы по возвращению на территорию Украины и все необходимые консультации. Сейчас правительство Чехии должно определиться с максимальной суммой средств. Выплату за возвращение можно получить только один раз, а подать заявку – не позднее чем через 3 месяца с момента прекращения временной защиты.

Ирландия

Если украинцы потом захотят снова вернуться в Чехию и получить долгосрочную визу, правительство может взыскать с них половину этой помощи.

Государство переживает серьезный жилищный кризис. Свободных мест для размещения украинцев – нет. Поэтому Ирландия заинтересована в том, чтобы мотивировать беженцев покинуть остров, по крайней мере, после окончания войны.

Страна рассматривает денежную помощь на возвращение домой для тех, кто готов уехать. А около 30 тысяч украинцев смогут получить вид на жительство в Ирландии, но при условии, что они будут студентами или трудоустроятся.

Украинцам в Ирландии предложат разовое поощрение – выплату при возвращении – и дополнительную финансовую поддержку на первое время после выезда. О каких суммах идет речь – пока неизвестно.

Швейцария

А вот в Швейцарии с выплатами на возвращение все ясно. Украинцы, получившие временную защиту в стране, уже сейчас могут получить деньги на дорогу домой. Выплаты покрывают стоимость проезда, ночлега, еды и мелких расходов в пути.

Точную сумму пособия определяют в Миграционной службе индивидуально. Но часто на взрослого выплачивают около 500 швейцарских франков (около 520 евро), а на ребенка – 250 франков (около 260 евро). На всю семью можно получить до 2 000 франков максимум.

Если украинцы захотят снова получить убежище в Швейцарии, им придется вернуть эти средства.