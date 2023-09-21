Не Польшей единой: в каких странах ЕС больше всего украинских беженцев

20% украинского населения были вынуждены бежать от полномасштабной войны. Большинство из них нашли убежище в Европе, в частности, в Польше, Германии и Чехии. Но меньшие страны, такие как Эстония, также широко открывают свои двери пропорционально количеству населения.

С начала войны в ЕС и Британии зарегистрировали около 4,8 миллиона украинских беженцев. Какие страны приняли больше всего украинцев – читайте дальше!

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В каких странах ЕС больше всего украинских беженцев?

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, год спустя после начала войны в Украине в Европе зарегистрировано более 8 миллионов украинских беженцев. 4,8 миллиона сбежали в страны ЕС и Великобританию. 2 миллиона украинских беженцев зарегистрированы в приграничных государствах ЕС и Молдове.

В 2023 году больше всего украинских беженцев приняли Польша (1,5 миллиона) и Германия (1 миллион). Вдвое меньше людей получили убежище в Чехии (490 тысяч).

В то же время, некоторые страны имеют наибольшее соотношение числа беженцев на 1 000 жителей. Согласно данным УВКБ ООН, доля беглецов от войны была самой высокой в таких странах:

Чехия – в 2022 году принимала почти 36 беженцев на 1 000 жителей;

– в 2022 году принимала почти 36 беженцев на 1 000 жителей; Эстония – 29 украинцев на 1000 жителей;

– 29 украинцев на 1000 жителей; Польша – чуть больше 25 беженцев на 1000 жителей.

В некоторых странах доля беженцев среди населения резко возрастала за месяцы: в Румынии, Дании, Литве, Кипре и Финляндии. Но в других государствах украинцев оказалось меньше всего в отношении населения: Франции, Греции, Италии, Мальте и Венгрии.

Этот выход является самой быстрой миграцией беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Через четыре дня после начала конфликта УВКБ ООН насчитала уже 500 тысяч беженцев,

– говорится в сообщении.

В ответ на эту ситуацию 4 марта 2022 года ЕС ввел чрезвычайную систему "временной защиты для перемещенных лиц" для убегающих от войны украинцев. Количество решений о предоставлении защиты достигло пика в марте и апреле 2022 года, а затем уменьшилось в большинстве стран ЕС страны.

Соседние страны принимают больше всего?

Только в рамках Европейского Союза Польша является основным пунктом назначения украинских беженцев. В начале конфликта только в марте страна предоставила временную защиту 675 тысячам.

Чехия является второй по значению страной по предоставлению временной защиты, хотя она имеет в 2,5 раза меньше запросов, чем Польша.

Другие три страны-члена, граничащие с Украиной, в марте 2022 года удовлетворили гораздо меньше заявок, чем другие страны, расположенные дальше в ЕС, например, Испания, которая имеет наибольшее количество заявок после Польши, Чехии и Словакии.