Какие соцсети предпочитают жители Польши: рейтинг самых популярных

Жизнь современного человека сложно представить без соцсетей. Несмотря на разнообразие моделей и форматов, лидеры рейтинга соцсетей среди европейцев, в том числе жителей Польши, остаются неизменными.

Так, самой популярной соцсетью в Польше по состоянию на январь 2022 года признали фейсбук. Его мобильное приложение загрузило почти 26,63 миллиона человек.

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Рейтинг самых популярных соцсетей в Польше

Фейсбук уже не в первый раз становится безоговорочным лидером этого рейтинга. Так, 88% людей, пользующихся интернетом, заходят в эту соцсеть. Это 9 из 10 пользователей всемирной паутины.

На втором месте оказался инстаграмм. К слову, это еще одна социальная платформа, которая, как фейсбук, принадлежит к группе Meta. В январе текущего года вебверсия и приложение инстаграмм собрали 16 миллионов посетителей в Польше, что охватило примерно 53% пользователей.

Замыкает тройку лидеров текток. Показатель посещения этой социальной сети в прошлом месяце достиг отметки 13,5 миллиона пользователей интернета в Польше.

Четвертое место в рейтинге принадлежит твиттеру. Почти каждый третий пользователь Интернета в Польше в январе проводил в этой сети по 46 минут.

Кроме того, более 8 миллионов посетителей (27% от общего количества интернет-пользователей) также собрали пинтерест и ресурс blogspot.com. Не слишком отстал от них и снепчат: его за первый месяц 2022 года посетили около 7,9 миллиона человек.

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