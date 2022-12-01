Поезда в Европу: куда можно доехать по железной дороге из Украины

Так, национальный перевозчик "Укрзализныця" продолжает активно развивать международное сообщение с Европой. Благодаря этому из Украины можно добраться до как минимум 6 стран Европы и обратно.

Читайте также "Крепости несокрушимости": в случае блекаута украинцы смогут найти тепло и связь на вокзалах

Польша

Одесса – Перемышль (036 Ш/Л), этот поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. В конечный пункт прибывает в 6:30 на следующий день.

(036 Ш/Л), этот поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. В конечный пункт прибывает в 6:30 на следующий день. Киев – Варшава , по этому направлению курсируют сразу два поезда: 907К/908О и 067К/068Л. Первый отправляется из Киева в 17:27, следует через польские Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Второй курсирует по тому же маршруту, но из Киева отправление в 19:26, прибытие в Варшаву в 10:12.

, по этому направлению курсируют сразу два поезда: 907К/908О и 067К/068Л. Первый отправляется из Киева в 17:27, следует через польские Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Второй курсирует по тому же маршруту, но из Киева отправление в 19:26, прибытие в Варшаву в 10:12. Киев – Перемышль , из столицы в Перемышль курсируют четыре разных рейса это 053/054, 705/706, 715/716 и 89/90. Есть отправление из Киева как в 11:01, так и в вечерние часы: в 19:46, 20:14 или 22:52.

, из столицы в Перемышль курсируют четыре разных рейса это 053/054, 705/706, 715/716 и 89/90. Есть отправление из Киева как в 11:01, так и в вечерние часы: в 19:46, 20:14 или 22:52. Запорожье – Перемышль (032П/Д), поезд отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18.

Венгрия и Австрия

Поезд 749 сообщением Киев – Будапешт – Вена следует через станции Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьер, Хедьешхалом. Отправка ежедневно из Киева в 12:57, прибытие в Будапешт в 8:20, а в Вену в 11:21.

Чехия

До Чехии можно добраться с пересадкой по маршруту Киев – Прага с пересадкой в ​​Перемышле. Поезд сообщением 715 отправляется из Киева в 8:30, из Перемышля в 20:48 поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт – Прага на следующий день утром в 8:55.

Словакия

Мукачево – Чоп – Кошице , по этому маршруту два поезда 960/961 и 962/963. Первый отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17, второй отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33.

, по этому маршруту два поезда 960/961 и 962/963. Первый отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17, второй отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33. Чоп – Чиерна-над-Тисоу 8861/8860 отправление из Чопа в 11:35, прибытие в 11:46 на следующий день.

Детали Укрзализныця запускает поезд в Словакию: маршрут и стоимость билетов

Молдова

Киев – Кишинев (351/352), поезд отправляется из Киева в 17:02, следует через Винницу и прибывает в Кишинев в 10:38.

Опоздали на поезд из-за проблем со светом: что делать

Из-за ракетных обстрелов России во всех городах Украины возникают проблемы со светом. Поэтому могут как задерживаться поезда, так и не успевать на свои рейсы пассажиры. Однако если из-за проблем со светом пассажир опоздал на поезд, у него два выхода из ситуации – пассажир может либо отправиться следующим рейсом, либо вернуть 100% от стоимости билета.

К примеру, если днем ​​идут в одном направлении несколько поездов, и человек не успел на первый рейс, то ему могут найти место на следующем. Однако по желанию можно вернуть полную стоимость билета. Для этого необходимо сделать в кассе отметку о задержке поезда.