Какие ошибки чаще всего совершают иностранцы при заполнении заявки на карту побыту

Количество желающих получить карту побыту в Польше стабильно растет. Но неточности при заполнении заявки негативно влияют на время рассмотрения дел. О самых частых ошибках во время подготовки документов на карту побыту рассказали в Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Эти ошибки иностранцы совершают из года в год. Как правило, это случается из-за невнимательности и спешки. Многие эмигранты пренебрегают предыдущим ознакомлением с разделом Pouczenie. И зря, ведь именно там указан алгоритм заполнения заявки и частые ошибки. Сама аппликация на предоставление разрешения на временное проживание для удобства составлена ​​на несколько языках.

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Самые распространенные ошибки при заполнении документов на карту побыту

Отсутствие полной подписи (страница 8)

Необходимо подписаться полным именем и фамилией, латиницей. Любые сокращения будут считаться ошибкой.

Незаполненная рубрика

Нельзя оставлять рубрику пустой, даже если ситуация не касается конкретного случая эмигранта. Вместо этого нужно писать BRAK или NIE DOTYCZY. Если оставить хотя бы одну пустую рубрику, это будет считаться brakiem formalnym. На устранение такой ошибки управления воеводства дает 7 дней. После этого дело могут аннулировать, если ошибка не будет исправлена.

Приложение к заявке №1 (załącznik nr 1) подписано неуполномоченным лицом или его подпись является неполной

Подпись работодателя должна быть максимально понятной. Инспектор должен четко видеть, кто подписал документ. На этот пункт Отдел гражданских дел и иностранцев обращает особое внимание.

Отсутствие договора на жилье или неактуальный адрес проживания иностранца

Иногда у инспектора может появиться потребность связаться с заявителем. Если человек не проживает по указанному адресу, а туда ему отправят письмо, логично, что возникнут существенные недоразумения.

Итак, DUW убеждает: подача комплекта правильно заполненных документов существенно влияет на ускорение процедуры. Любые ошибки и недостатки требуют повторного контакта с иностранцем. Это, в свою очередь, усложняет процесс рассмотрения дела и делает его более длинным, а иногда – даже невозможным.

В заключение – совет для тех, кто уверен, что сможет правильно заполнить заявку: перед подачей документов на карту побыту стоит сделать ксерокопии и сохранить их. В будущем это поможет понять, какие нюансы могли не понравиться инспектору.