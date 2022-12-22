Где закупаться перед Рождеством: рейтинг самых дешевых магазинов в Польше

Эксперты маркетингового агентства ASM Sales Force Agency в преддверии Рождества проанализировали цены продуктовой корзины в Польше. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino или, возможно, Kaufland – какая польская сеть магазинов сейчас самая дешевая?

Специалисты исследовали предпраздничную стоимость продуктов в крупнейших и популярных торговых сетях Польши. Проверьте, в какой супермаркетах вы заплатите меньше всего за покупки.

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Самые дешевые магазины в Польше: свежий рейтинг

Эксперты ASM Sales Force Agency еще раз проверили стоимость продуктовой корзины, в которую вошли самые популярные среди поляков товары (молочные продукты, мясо и нарезка, напитки, сладости, бытовая химия, косметика, алкоголь и т.п.). Результаты свидетельствуют, что цены на продовольствие выросли.

Где дешевле всего закупаться перед Рождеством 2022

Auchan

Biedronka

Carrefour

Dino

E-grocery

E.Leclerc

Intermarche

Kaufland

Lidl

Makro (C&C)

Netto

Selgros (C&C)

Следовательно, средняя цена продуктовой корзины в Auchan составляла 231,4 злотых. В Lidl цена продуктовой корзины была 239,6 злотых, а в Kaufland – почти на 27 злотых дороже, чем в Auchan.

В этом списке самые дорогие магазины Польши – это Dino (там продуктовая корзина будет стоить 275,3 злотых), Polomarket (277 злотых), Intermarche (277,9 злотых), Netto (278,5 злотых).

А средняя цена рождественской корзины, состоящий из 11 основных продуктов, связанных с праздниками, составляет 77,6 злотых – на 11,8 злотых дороже, чем в декабре 2021 года.