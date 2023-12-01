Рейтинг The Economist: какие города в мире самые дорогие и на каком месте Киев

The Economist обнародовал ежегодный рейтинг самых дорогих городов для жизни. В этом году определились сразу два лидера – Цюрих и Сингапур.

Лидер прошлогоднего списка Нью-Йорк опустился на третье место, разделив его с Женевой. Какие города мира самые дорогие для жизни и где в этом списке Украина – расскажем дальше.

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Сингапур и Цюрих разделили первое место

Сингапур в таких рейтингах не новичок, он возглавляет всевозможные списки самых дорогих городов мира уже не в первый раз. Еда, одежда, алкоголь в городе стоят очень дорого. А недавно к этим расходам добавилась новая стоимость сертификата на владение автомобилем. С недавних пор он стоит свыше 106 тысяч долларов.

А вот Цюрих значительно поднялся и стал выше на 5 ступенек, если сравнивать с прошлым годом. Дорогой швейцарский город почти никогда не покидает первую десятку лидеров по ценам в мире. Еще один город Швейцарии – Женева – также поднялся в списке. Год назад Женева была на седьмой строчке. В этот раз разделила третье место с Нью-Йорком.

Такой стремительный прогресс швейцарских городов в рейтинге эксперты объяснили укреплением местной валюты швейцарского франка. В стране сохраняются высокие цены на продукты, услуги, отдых и товары для дома.

Швейцарские города в этом году поднялись на несколько позиций в списке самых дорогих / Фото Unsplash

Чтобы составить такой рейтинг, эксперты The Economist сравнили цены в 173 городах. Внимание обратили на более 400 отдельных цен на более 200 продуктов и услуг. Специалисты исследовали ряд предприятий как крупных, так и бюджетных, чтобы проанализировать, насколько сильно колебались цены за 2023 год.

Самые дорогие города мира в 2023 году:

Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур); Нью-Йорк (США) и Женева (Швейцария); Гонконг (Китай); Лос-Анджелес (США); Париж (Франция); Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания); Сан-Франциско (США).

Киев занял 132 место в рейтинге самых дорогих городов. В прошлом году украинскую столицу исключили из этого списка из-за начала полномасштабной войны, а в 2021 году Киев занимал 118 место.

Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость жизни в 2023 году выросла на 7,4%. Быстрее всего росли цены на продукты. Да, это чуть ниже скачка на 8,1%, который зафиксировали в 2022 году. Но такой рост очень ощутим для людей.

Больше всего на цены влияют новые вооруженные конфликты и экстремальные погодные условия. Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на энергоносители. А разрушительное влияние циклона Эль-Ниньо потянет вверх цены на продовольствие.

Какие города признали самыми дешевыми

Самым дешевым городом в мире является Дамаск в Сирии. У него 173 место. Тегеран в Иране и Триполи в Ливии тоже в самом конце списка, они заняли 172 и 171 место. Также дешевыми признаны Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Тунис (Тунис), Лусака (Замбия), Ахмедабади (Индия), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия).

Больше всего в рейтинге этого года упали российские Москва и Санкт-Петербург. Они оказались на 142 и 147 позициях. Это произошло из-за падения рубля.