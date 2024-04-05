За ними будущее: какие 3 города мира – самые экологичные на планете

Будущее человечества зависит, в частности, от того, сумеем ли мы спасти экологию. И пока одни города продолжают игнорировать заявления ученых, другие – уже сделали шаги навстречу восстановлению.

Глобальный индекс устойчивости направлений опубликовал рейтинг городов, которые стремятся к устойчивому будущему, в котором будут фиксировать низкий уровень выбросов углерода в атмосферу. Самую лучшую ситуацию зафиксировали в шведском городе Гетеборг.

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Чтобы создать рейтинг, учитывали следующие факторы:

уровень переработки отходов;

уровень загрязнения воздуха;

количество велосипедных дорожек;

экологичность общественного транспорта.

Какие города – самые экологичные в мире

Первое место – шведский Гетеборг. Он демонстрирует отличные показатели и возглавляет рейтинг на протяжении многих лет (от 2016 до 2021). Город уже сделал ряд важных шагов, чтобы спасти экологию. В частности, в Гетеборге создали прекрасные условия для владельцев электротранспорта. Между тем весь общественный транспорт функционирует благодаря возобновляемым источникам энергии.

Следующие позиции занимают города Скандинавских стран. Говорится об Осло (Норвегия), Копенгагене (Дания), Хельсинки (Финляндия). Стоит заметить, что именно Финляндия регулярно возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира.

В общем первая "десятка" выглядит так:

Гетеборг, Швеция.

Осло, Норвегия.

Копенгаген, Дания.

Хельсинки, Финляндия.

Берген, Норвегия.

Орхус, Дания.

Ольборг, Дания.

Глазго, Великобритания.

Бордо, Франция.

Стокгольм, Швеция.

Ученые отмечают: спасение экологии зависит не только от местных жителей, но и от поведения туристов.