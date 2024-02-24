Как максимально испортить отпуск: туристы поделились своими самыми ужасными историями

Можно месяцами ждать отпуск, а потом испортить его одной ошибкой. Например, забронировать отель не в той стране или вообще не на тот год.

Путешественники со стажем включили максимальную откровенность и рассказали о своих самых трешовых историях из путешествий. И все ради того, чтобы другие учились на их ошибках, а не делали собственные.

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Что худшее может произойти в отпуске

Один из пользователей сети рассказал, что его жена забронировала отель не в той стране. "Изюминку" ситуации добавлял один факт: об ошибке пара узнала в 19:00 дня заселения. Вместо того, чтобы наслаждаться стартом отдыха, пришлось проходить через ряд испытаний и проверять свои нервы на прочность.

Другой путешественник рассказал, как забронировал отель... не на тот год. Компания более 10 часов ехала на фестиваль в Лас-Вегасе. Места в местных отелях уже раскупили, поэтому друзья очень радовались, что забронировали жилье заблаговременно. Они не учли одну деталь: номера забронировали на 2024 год вместо 2023.

Также туристы признавались, что очень часто путали даты выезда или вылета. Особенно, если на билетах было указано время вроде 00:20 или 00:40. Некоторые прибывали на вокзал вообще не в тот день.

Кроме того, один путешественник заметил, что самой большой его ошибкой было отправиться в путешествие не с тем человеком. Это испортило все впечатлении от нового классного места.