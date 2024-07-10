Бюджетные путешествия – реальность: какие города – самые дешевые для туристов

Существует стереотип, что путешествовать – очень дорого. Однако, к счастью, это – еще один из тревел-мифов. Некоторые европейские города предлагают довольно бюджетные варианты.

Стоит заметить, что бюджетные варианты – не означает хуже или некачественные. Европейские города, которые славятся относительно дешевыми ценами, – замечательные и там можно провести отпуск мечты.

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Какие города – самые бюджетные для туристов

Тирана (Албания)

Город год за годом продолжает приобретать популярность. Долгое время Тирана страдала от диктатора, а теперь активно раскрывает свой туристический потенциал и наслаждается свободой. Путешественники – в восторге от Тираны и отмечают, что город поражает своим колоритом. Что по цене: номер в бюджетном отеле стоит от 20 евро (более 800 гривен), а ужин обойдется примерно в 12 евро (более 500 гривен).



Тирана приятно удивляет туристов / Unsplash

Бухарест

В целом этот город считается самым дешевым в Европе. Его часто называют "восточным Парижем". Туристы отмечают, что Бухарест – открытие года. Город имеет величественную архитектуру и уютный старый город. Местный колорит поражает. Туристам рекомендуют открыть для себя местную кухню. В частности, румынское пряное вино и фантастические десерты. Что по цене: номер в бюджетном отеле стоит от 25 евро (более 110 гривен), а ужин обойдется примерно в 15 евро (более 600 гривен).



Прекрасный Бухарест – один из самых дешевых городов / Unsplash

София (Болгария)

Эта столица считается одной из старейших в Европе. Там расположено немало сокровищ из списка ЮНЕСКО. Замечают, что побывать в городе – будто телепортироваться в то время, когда наш мир был намного моложе. Что по цене: номер в бюджетном отеле стоит от 20 евро (более 800 гривен), а ужин – около 10 евро (более 400 гривен).