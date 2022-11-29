Иммиграция за границу: какие документы следует взять с собой и какие дела решить перед переездом

На первый взгляд, переезд в другую страну часто кажется сложным и долгим процессом. Важно позаботиться о незавершенных делах и ничего не забыть.

Но если у вас есть четкий план, иммиграция за границу дается гораздо проще. Сегодня мы собрали подробный список необходимых документов для переезда. Так что сохраняйте чек-лист, чтобы все держать под контролем.

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Список документов, которые нужно взять за границу

Загранпаспорт с максимальным сроком действия

Внутренний паспорт

Свежая апостилированная справка о несудимости

Идентификационный номер

Выписки о состоянии банковских счетов

Документы о регистрации бизнеса

Налоговые декларации

Справка с места работы или рабочий контракт

Водительские права

Переведены медицинские рецепты, если это необходимо.

Резюме

Для детей:

Свидетельства о рождении детей и заключении брака

Табеля, аттестат, дипломы

Доверенность от родителя (при необходимости)

Медицинские карты и карта прививок ребенка

Если вы планируете подтверждать свое образование за границей или трудовой стаж, возьмите дипломы, трудовую книжку, сертификат из пенсионного фонда.

Какие дела нужно решить до переезда

Все документы лучше перевести на язык той страны, куда переезжаете, или на английский язык.

Налоги и штрафы. Проверьте на официальных сайтах, есть ли у вас задолженности или неоплаченные штрафы.

Не забудьте оформить генеральную доверенность на одного из близких.

Медикаменты. Если принимаете рецептурные препараты, возьмите их с запасом.

Оформите предварительно международный ветеринарный паспорт. Для его получения нужно установить питомцу чип и сделать прививку.

Оформление виз других стран.

Сканирование копии всех документов. Это лучше сделать заранее и хранить на электронных ресурсах.