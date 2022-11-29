Но если у вас есть четкий план, иммиграция за границу дается гораздо проще. Сегодня мы собрали подробный список необходимых документов для переезда. Так что сохраняйте чек-лист, чтобы все держать под контролем.

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Список документов, которые нужно взять за границу

  • Загранпаспорт с максимальным сроком действия
  • Внутренний паспорт
  • Свежая апостилированная справка о несудимости
  • Идентификационный номер
  • Выписки о состоянии банковских счетов
  • Документы о регистрации бизнеса
  • Налоговые декларации
  • Справка с места работы или рабочий контракт
  • Водительские права
  • Переведены медицинские рецепты, если это необходимо.
  • Резюме

Для детей:

  • Свидетельства о рождении детей и заключении брака
  • Табеля, аттестат, дипломы
  • Доверенность от родителя (при необходимости)
  • Медицинские карты и карта прививок ребенка

Если вы планируете подтверждать свое образование за границей или трудовой стаж, возьмите дипломы, трудовую книжку, сертификат из пенсионного фонда.

Какие дела нужно решить до переезда

Налоги и штрафы. Проверьте на официальных сайтах, есть ли у вас задолженности или неоплаченные штрафы.
Не забудьте оформить генеральную доверенность на одного из близких.
Медикаменты. Если принимаете рецептурные препараты, возьмите их с запасом.
Оформите предварительно международный ветеринарный паспорт. Для его получения нужно установить питомцу чип и сделать прививку.
Оформление виз других стран.
Сканирование копии всех документов. Это лучше сделать заранее и хранить на электронных ресурсах.