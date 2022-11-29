Но если у вас есть четкий план, иммиграция за границу дается гораздо проще. Сегодня мы собрали подробный список необходимых документов для переезда. Так что сохраняйте чек-лист, чтобы все держать под контролем.
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Список документов, которые нужно взять за границу
- Загранпаспорт с максимальным сроком действия
- Внутренний паспорт
- Свежая апостилированная справка о несудимости
- Идентификационный номер
- Выписки о состоянии банковских счетов
- Документы о регистрации бизнеса
- Налоговые декларации
- Справка с места работы или рабочий контракт
- Водительские права
- Переведены медицинские рецепты, если это необходимо.
- Резюме
Для детей:
- Свидетельства о рождении детей и заключении брака
- Табеля, аттестат, дипломы
- Доверенность от родителя (при необходимости)
- Медицинские карты и карта прививок ребенка
Если вы планируете подтверждать свое образование за границей или трудовой стаж, возьмите дипломы, трудовую книжку, сертификат из пенсионного фонда.
Какие дела нужно решить до переезда
Налоги и штрафы. Проверьте на официальных сайтах, есть ли у вас задолженности или неоплаченные штрафы.
Не забудьте оформить генеральную доверенность на одного из близких.
Медикаменты. Если принимаете рецептурные препараты, возьмите их с запасом.
Оформите предварительно международный ветеринарный паспорт. Для его получения нужно установить питомцу чип и сделать прививку.
Оформление виз других стран.
Сканирование копии всех документов. Это лучше сделать заранее и хранить на электронных ресурсах.