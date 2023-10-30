На пропускных пунктах Украины ограничили использование "Дія": что изменится при пересечении

Во время въезда или выезда из Украины гражданам упрощали процедуру пересечения границы с помощью приложения "Дія", в котором можно было предъявлять пограничникам документы. Впрочем, Государственная пограничная служба больше не будет принимать электронные документы.

С чем связаны новые ограничения и какие документы из "Дія" больше не принимают на границе, рассказал начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук.

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Почему пограничная служба больше не принимает е-документы?

Причиной стало то, что сотрудники ГПСУ все чаще выявляли факты подделки программного обеспечения приложения "Дія" и фальшивые документы в нем.

Так, при попытке пересечь границу, мужчина утверждал, что является многодетным отцом, предоставив три свидетельства о рождении в приложении "Дія". Однако во время проверки выяснилось, что человек пытался обмануть сотрудников ГПСУ, демонстрируя фальшивые документы в поддельном приложении,

– говорит Матвийчук.

Поэтому пограничная служба Украины ввела ограничения на использование этого приложения при пересечении границы. Однако следует уточнить, что эта мера, по словам Матвийчука, не предусматривает полного отказа сотрудников ГПСУ от работы с приложением.

Какие е-документы можно использовать при пересечении?

Работникам разрешено принимать электронные документы, подтверждающие инвалидность. Однако паспорта служат исключительно как средство идентификации личности и не могут использоваться для непосредственного пересечения границы.

Также украинцы могут предоставить е-документ, подтверждающий статус пенсионера, в том числе электронное пенсионное удостоверение при пересечении границы

При этом отмечается, что паспорт в приложении "Дія" предназначен исключительно для идентификации личности и нет возможности облегчить пересечение украинской границы. За исключением случаев, когда граждане при въезде в Украину обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Это же ограничение распространяется на все другие документы, подтверждающие личность.