Документы в "Дія": какие услуги доступны для украинцев за рубежом

Граждане Украины, которые находятся за пределами страны, могут удобно пользоваться государственными услугами через приложение "Дія". Для этого им нужен только смартфон и доступ в Интернет.

Услугами "Дія" можно воспользоваться не только в Украине. Некоторые сервисы также доступны гражданам, которые выехали за границу из-за войны, в частности, в Польшу. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Какие услуги в "Дія" доступны для украинцев за границей

Для получения цифровых документов и использования государственных услуг, находящимся за рубежом украинцам достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" или установить мобильное приложение.

Сгенерировать цифровые документы или воспользоваться государственными услугами украинцы могут в режиме онлайн,

– отмечают в министерстве.

В услуги, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:

заказ подъемников и справок,

замена водительского удостоверения,

пенсионные услуги,

уведомление о поврежденном имуществе,

покупка военных облигаций.

Более подробно с перечнем цифровых документов и услуг, доступных украинцам в "Дія", можно ознакомиться в инфографике:

В "Дія" запустили новые услуги

Недавно Министерство цифровой трансформации обнародовало новую услугу в мобильном приложении "Дія". Эта услуга предназначена для вкладчиков банков, прошедших процедуру банкротства.

В новой разработке вкладчики объявивших о банкротстве банков теперь будут иметь возможность получать компенсацию через мобильное приложение. Эта инновационная услуга, известная как "Возвращение депозитов", позволяет людям легко выводить средства на имеющуюся карту или открывать новую через isSupport. Чтобы воспользоваться этой возможностью, вкладчикам рекомендуется обратиться в один из банков-агентов, аффилированных с Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, "Дія" сообщила, что также теперь доступны для покупки военные облигации. Правительство уже дало разрешение на подачу соответствующих заявок с конца сентября 2022 года. Пользователи могут удобно получить доступ к этой функции, которая заработала 3 октября непосредственно через мобильное приложение.