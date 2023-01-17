На фоне роста цен в магазинах Чехии компания Kruk провела опрос, чтобы выяснить, как влияет инфляция на поведение чешских потребителей. Следовательно, большая часть чехов покупают акционные продукты.

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Как удорожание продуктов влияет на потребительское поведение чехов: результаты опроса

54% опрошенных (из которых 61% – женщины) ищут скидки на продукты и покупают только такие товары;

более четверти чехов (28%) вынуждены покупать только основные продукты;

пятая часть чешских семей начала покупать продукты более низкого качества;

примерно каждый шестой или каждый седьмой чех пытается сократить расходы на питание путем ограничивая свой привычный рацион;

10% жителей Чехии ездят на закупки в соседние страны.

Более 20% чешских семей пока не пострадали от роста цен на продовольствие и покупают его как раньше. Сокращать расходы пришлось в основном пенсионерам, родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и людям без работы. Однако лишь минимальное количество чешских семей нуждается в существенной помощи при покупке продуктов, например через продовольственный банк,

– добавила представительница компании Kruk Ярослава Палендалова.

Средние ежемесячные расходы чехов

Приблизительно 82% опрошенных тратят на питание до 10 000 крон. (свыше 16,5 тысячи гривен) в месяц. Чаще всего ежемесячные расходы составляют от 5 до 10 тысяч крон (8,2 – 16,5 тысячи гривен). О таких показателях заявили 37% респондентов.

30% хватает на питание 3 – 5 тысяч крон (5 – 8,2 тысячи гривен) в месяц, а около 18% чешских семей ежемесячно тратят на продовольствие более 10 000 крон (более 16,5 тысячи гривен).

Почти независимо от возраста, ежемесячного дохода и социального статуса, чехи очень чувствительны к ценам и любят искать акции. Более того, в соседних с Польшей регионах они без колебаний едут за границу, чтобы купить более дешевые продукты,

– добавила Палендалова.