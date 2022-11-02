Сколько зарабатывает почтальон и какая зарплата у автомеханика: свежие данные доходов в Варшаве

Техник с обслуживания портативных туалетов зарабатывает больше, чем аспирант Варшавского университета и учитель английского языка в начальной школе. А мэр Варшавы получает меньше плиточника и гораздо меньше, чем модель OnlyFans.

Об этом свидетельствуют свежие данные Центрального статистического управления (GUS). Специалисты проанализировали месячные доходы жителей Варшавы за последний квартал 2022 года.

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Кто и сколько зарабатывает в Варшаве: новые данные

Согласно статистике GUS, известно, что средний заработок работников предприятий в Польше составил в августе 2022 года 6583 злотых брутто (сумма без вычета налогов). В Варшаве зарабатывают несколько больше – 8027 злотых брутто. А минимальная заработная плата одинакова для всей страны и составляет 3010 злотых брутто.

Рейтинг зарплат в Варшаве

*В перечне указаны те суммы, которые работники получают "на руки". Зарплаты расположены в порядке возрастания.