Сколько зарабатывает почтальон и какая зарплата у автомеханика: свежие данные доходов в Варшаве
Источник:Warszawa.Wyborcza
Техник с обслуживания портативных туалетов зарабатывает больше, чем аспирант Варшавского университета и учитель английского языка в начальной школе. А мэр Варшавы получает меньше плиточника и гораздо меньше, чем модель OnlyFans.
Об этом свидетельствуют свежие данные Центрального статистического управления (GUS). Специалисты проанализировали месячные доходы жителей Варшавы за последний квартал 2022 года.
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Кто и сколько зарабатывает в Варшаве: новые данные
Согласно статистике GUS, известно, что средний заработок работников предприятий в Польше составил в августе 2022 года 6583 злотых брутто (сумма без вычета налогов). В Варшаве зарабатывают несколько больше – 8027 злотых брутто. А минимальная заработная плата одинакова для всей страны и составляет 3010 злотых брутто.
Рейтинг зарплат в Варшаве
*В перечне указаны те суммы, которые работники получают "на руки". Зарплаты расположены в порядке возрастания.
- 2,2 тысячи злотых – кладовщик в сети магазинов одежды в ТЦ
- 2,5 тысячи злотых – почтальон
- 2,8 тысячи злотых – начинающий продавец в магазине электроники
- 3 тысячи злотых – крупье в казино
- 3 тысячи злотых – студент, который работает официантом только в выходные и в хорошем заведении в центре города
- 3 тысячи злотых – персональный тренер, который работает шесть дней в неделю и принимает около 4 – 5 человек ежедневно
- 3 тысячи злотых – сотрудник инфолинии банка
- 3,1 тысячи злотых – городской страж, который только начинает свою карьеру
- 3,4 тысячи злотых – новый работник Lidla
- 3,6 тысячи злотых – студент, ухаживающий за двухлетним ребенком
- 4,1 тысячи злотых – учитель дошкольного образования с 35-летним стажем
- 4,1 тысячи злотых – продавец в овощном магазине
- 4,5 тысячи злотых – сотрудник туристического агентства
- 4,5 тысячи злотых – человек, который убирает у кого-то дома в Варшаве
- 4,5 тысячи злотых – официант, прошедший обучение сомелье
- 5 тысяч злотых – журналист информагентства
- 5,4 тысячи злотых – профессор Варшавского университета
- 5,7 тысячи злотых – опытный автомеханик
- 6 тысяч злотых – сотрудник PR-агентства
- 7,4 тысячи злотых – фельдшер с 20-летним стажем
- 8,9 тысячи злотых – машинист-инструктор в столичном метро
- 9,4 тысячи злотых – менеджер ресторана в центре Варшавы с шестилетним опытом работы
- 10 тысяч злотых – директор театра
- 11,3 тысячи злотых – шеф-повар после двух лет опыта работы на этом посту
- 11,7 тысячи злотых – мэр Варшавы
- 12 тысяч злотых – начинающий пилот пассажирских авиалиний
- 14 тысяч злотых – опытный менеджер по продажам
- 15 тысяч злотых – прокурор региональной прокуратуры
- 15 тысяч злотых – программист, работающий в государственном банке
- 19,2 тысячи злотых – проджект-менеджер в сфере ИТ
- 20 тысяч злотых – фрилансер, создающий рекламные видео и ролики для соцсетей
- 20 тысяч злотых – главный бухгалтер крупной компании
- 40 тысяч злотых – стоматолог
- 40 тысяч злотых – очень опытный программист
- 90 тысяч злотых – модель OnlyFans, обнажающаяся перед камерой
- 300 – 500 тысяч злотых – известный боец ММА за одно сражение.