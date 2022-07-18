На какую пенсию в Чехии вы можете рассчитывать уже сейчас: онлайн-калькулятор

Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) запустило сервис Informative dôchodková application. С помощью этой программы можно вычислить размер пенсионных выплат на текущий момент.

Так, каждый авторизованный пользователь на сайте ведомства может узнать дату ухода на пенсию и приблизительный размер ежемесячных выплат, на которые удалось накопить в течение трудового стажа.

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От чего зависит размер пенсии в Чехии

Онлайн-калькулятор делает расчет будущих выплат на основе возраста, стажа, сделанных взносов в пенсионный фонд, наличия детей и т.д.

При этом программа не учитывает размер инфляции, валоризации пенсий, возможных надбавок и не делает прогноз будущей пенсии. Калькулятор покажет пользователю ту пенсию, на которую удалось заработать на сегодня.

Как пользоваться онлайн-калькулятором пенсии в Чехии: видеоинструкция