"Рай Дьявола" на высоте 5 километров: какова жизнь в самом высокогорном городе Земли

Хотя живописные горные городки являются популярным туристическим направлением, опыт пребывания в комфортабельном отеле в Карпатах существенно отличается от проживания в высокогорном шахтерском городке в течение длительного периода времени. Сейчас речь пойдет о поселке Ла-Ринконада.

Около 80 миллионов человек живут на высоте более 2 500 метров над уровнем моря, большинство из них – в Южной Америке, Центральной Азии и Восточной Африке. Среди этих высокогорных общин есть один город, который отличается от других. Расположен он в перуанских Андах и известен как "дьявольский рай".

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Как живут люди в Ла-Ринконаде?

Его 30 000 жителей живут на высоте от 5 000 метров до 5 300 метров над уровнем моря, что делает его самым высоким постоянным поселением на Земле. 60 лет назад этот город возник, как поселение шахтеров возле золотодобывающей шахты.

Жизнь в Ла-Ринконада чрезвычайно сложная. Нет водопровода, канализации и свалки. Еда импортируется из низших районов, а электричество в городе было проведено только в 2000-х годах,

– говорится в сообщении.

В таких высокогорных районах, как Ла-Ринконада, у людей, которые не являются жителями этих регионов, может участиться дыхание и сердцебиение. Пониженный уровень кислорода на больших высотах приводит к снижению атмосферного давления, что заставляет легкие и сердце работать интенсивнее, чтобы обеспечить ткани организма кислородом.

Ла-Ринконада – действительно большой город, а не просто хутор в горах / Кадр из видео

Люди могут испытывать состояние, известное как острая горная болезнь, когда они находятся на большой высоте с пониженным уровнем кислорода. Симптомами этого состояния могут быть головная боль, усталость, тошнота и потеря аппетита. К счастью, организм обычно адаптируется к этим условиям в течение недели-двух.

В Ла-Ринконаде жители обнаружили признаки адаптации к низкокислородной среде:

увеличилась жизненная емкость легких,

концентрация гемоглобина в крови.

Эта адаптация позволяет крови переносить больше кислорода, но также создает риск избыточного количества эритроцитов, что приводит к хронической горной болезни. Такие симптомы, как хронические головные боли и одышка, распространены среди населения, от них страдает каждый четвертый житель города.



Так выглядит город с соседней горы / Кадр из видео

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