Принесет несчастье: какой чемоданчик не стоит покупать ни при каких обстоятельствах

Выбирая чемоданчик в путешествие, следует учесть ряд факторов. В частности, фактор безопасности. Тревел-эксперт Виктория Уильямс рассказала, какие чемоданчики – лучший вариант.

По словам Уильямс, худшее, что можно сделать, – выбрать очень яркий чемоданчик с цветным принтом. Он привлечет нежелательное внимание со стороны воров, которыми, к сожалению, до сих пор кишат аэропорты и известные туристические локации. Идеальный вариант – чемоданчик с классическим и сдержанным дизайном. Лучше всего сделать выбор в пользу нейтральных или темных цветов.

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Яркие цвета и модные узоры могут выделять вашу сумку в толпе, потенциально привлекая нежелательное внимание воров,

– заявила тревел-эксперт.

Кроме того, стоит выбирать чемоданчики с надежным защитным механизмом. Проверять замки – must have перед покупкой.

Тикток захватила теория о красных чемоданах

В сети набирает популярность теория о красных чемоданчиках. Говорится о том, что их вроде бы первыми грузят на борт. Видео, в котором озвучивают эту теорию, набрало более 75 миллионов просмотров. Пользователи сети возмущались и активно обсуждали детали. В то же время в авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines уже опровергли информацию. Теорию о "красных чемоданах" там назвали дезинформацией, которую кто-то распространяет специально или ради развлечения. На самом деле никто не имеет времени, чтобы сортировать багаж по цветам.