Туризм или временная защита: можно ли въехать в США без визы

Количество украинцев, которые переезжают в США, постоянно растет. Кроме того, Штаты остаются мечтой для многих путешественников. Поэтому сегодня рассказываем, как попасть в США, и нужна ли виза.

Чтобы въехать на территорию США украинцам в 2024 году нужна виза. В частности, бывают туристические, бизнес, гостевые, студенческие, рабочие, невесты или жениха, по обмену, журналистская, информирует Закордон 24.

Обратите внимание Украинцам в Швейцарии теперь будет сложнее получить защиту: что произошло

С тех пор как у нас действует безвиз со странами ЕС, украинцы привыкли к спонтанным поездкам: когда вечером пришло в голову, а утром уже гуляешь по Варшаве. В то же время с США такая схема не сработает. Чтобы получить визу, нужно собрать пакет документов и пройти собеседование. Стоит заметить, что одобряют визу не всем.

Самой популярной визой США является туристическая. Обычно она выдается на 10 лет. Продолжительность одной поездки в Штаты для украинцев или украинок не должна превышать 180 дней.



Осуществить мечту о путешествии в США – реально / Unsplash

Также до сих пор действует программа U4U

США активно поддерживают украинцев в их борьбе за свою свободу. Кроме того, с 2022 года страна принимает беженцев. По состоянию на 2024 год единственная возможность получить временную защиту – воспользоваться программой U4U.

В частности, она дает право:

легально находиться в США в течение 2 лет;

трудоустраиваться на территории страны.

Чтобы воспользоваться программой U4U, украинцам нужно найти так называемого спонсора: человека, который поможет добраться до дома, проконсультирует по деталям, которые следует знать, чтобы трудоустроиться или воспользоваться, например, медицинскими услугами, и другое). Это – обязательное условие.

Стоит заметить, что большинство украинцев, которые нашли приют на территории США, оценивают свой опыт как положительный.