Как в Польше будут работать магазины на Рождество

В ближайшие выходные, 24 – 25 декабря, польские магазины будут работать по праздничному графику. А празднование Рождества в Польше длится несколько дней.

Так, вечером 24 декабря поляки празднуют Вигилию, то есть Сочельник. На следующий день – Рождество, а 26 декабря – День святого Стефана.

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Когда в Польше не будут работать магазины на Рождество

В Польше 25 и 26 декабря – выходные дни. Вигилия не считается выходным днем, однако рабочие часы устанавливает работодатель. Следовательно, в ближайшее воскресенье и понедельник (25 – 26 декабря) магазины в Польше будут закрыты, а в субботу (24 декабря) будут работать по сокращенному графику.

В Вигилию закон позволяет работать крупным сетевым магазинам и торговым центрам до 14 часов. Но многие точки устанавливают свой график и могут закрыться раньше. Магазины сети Lidl, например, будут открыты до 12:30. Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Net и Tesco будут работать до 13:00, а Dino – до 14:00.

Время работы небольших магазинов (Żabka, Carrefour Express и др.) зависит от владельцев конкретных торговых точек и может быть продлено. После 14 часов могут быть открыты также аптеки, флористические магазины, АЗС и точки, где продаются билеты на общественный транспорт.

Так что если вы празднуете Рождество в Польше и еще не все успели приобрести к рождественскому столу – поспешите с покупками.