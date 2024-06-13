Чтобы сэкономить 200 евро: туристка преодолела путь до аэропорта в Исландии пешком

Мэйси Джейн придумала, как ей сэкономить 200 евро на такси, и прославилась в сети. Храбрая женщина в суровое местное утро шла пешком с чемоданчиком до аэропорта два часа.

Конечно, такой "марафон" не входил в планы Мэйси. Однако в аэропорт ей нужно было добраться в 05:00. Общественный транспорт в это время еще не ездил. Между тем за такси Мэйси пришлось бы заплатить 200 евро. Такие расходы никак не вписывались в ее путешественнический бюджет.

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Как Мэйси преодолела свой путь

По дороге в аэропорт Мэйси пришлось пережить немало испытаний. Туристка тянула чемоданчик и преодолевала безлюдный путь. Вокруг была сельская местность и суровые исландские пейзажи. Очевидно, температура воздуха была довольно низкой, потому что Мэйси была вынуждена достать из багажа черную пуховую куртку и шерстяную шапочку. Путешественница успокаивала себя тем, что однажды это вспомнит это со смехом.

Однажды это будет хорошая история за обеденным столом,

– заметила Мэйси.

Пользователи сети были поражены смелостью Мэйси и ее готовностью преодолевать препятствия. В то же время люди начали искать варианты, что могла сделать путешественница, чтобы доехать до аэропорта. В частности, заплатить хозяевам с Airbnb дополнительно за поездку.

Кроме того, Мейси рекомендуют активно вести свой тревел-блог. Замечают, что за приключениями женщины – очень интересно наблюдать.