В отель Кэри часто приезжают пары или даже семьи. В то же время если человек занимается соло-туризмом и хочет провести время в BHH Naturist Resort, ему создадут максимально комфортные условия.

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Идея создать такой курорт появилась, когда Кэри впервые отдохнула на нудистском пляже. Всех, кто хочет попробовать такой отдых, однако не решается, женщина успокаивает: это – абсолютно не стыдно. Нудизм – история об отдыхе, а не о сексуальном влечении. В обнаженных телах нет ничего неестественного или стыдного.

Во время пребывания в BHH Naturist Resort туристы должны соблюдать ряд правил. Уважение к ближним – must have. Поэтому выбирать нудистские курорты, чтобы реализовать определенные свои сексуальные фантазии, – очень плохая идея.



Некоторые люди регулярно отдыхают на нудистских пляжах / BHH Naturist Resort

Каких правил надо придерживаться на нудистских курортах

Правильно сидеть. Колени нужно держать сведенными вместе. Если широко расставить ноги, могут вежливо попросить уйти с нудистского пляжа.

Носить с собой полотенце. Садится можно только на него. Речь идет не только об этической стороне вопроса, но и о предотвращении передачи инфекций.

Обязательно сходить в душ, прежде чем зайти в бассейн или гидромассажную ванну. Это поможет очистить тело от остатков грязи, водорослей, лосьонов и различных масел.

Не использовать камеры без разрешения. Если вы решили сделать кадр, убедитесь, что все, кто попал в него, – не против фотографии. Иначе просто выгонят с пляжа или курорта.

Одеваться, покидая пляж. Не стоит устраивать нудистские посиделки в кафе или ресторанах. Так можно испортить аппетит себе и другим.

Не заниматься сексом. Объятия и поцелуи на нудистских пляжах – разрешены. В то же время заходить дальше – табу. Всегда можно уединиться в номере, не создавая неудобных ситуаций для людей рядом.

Избегать длительного зрительного контакта с незнакомыми людьми. Они могут расценить это как оскорбление или чрезмерное любопытство.