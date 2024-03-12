Почему в самолете хочется плакать: врачи сделали признание, которое поражает

Плакать в самолетах во время полетов свойственно не только детям, но и взрослым. Эксперты отмечают, что это имеет ряд естественных причин.

Журналистка Сара Аллард призналась, что всегда плачет во время полета. Это не зависит от ее морального состояния или фильма или книги, выбранных, чтобы с пользой провести время в самолете.

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Это имеет рациональное объяснение

Доктор психологии Джо Перкинс заметила, что плач – это одновременно физиологический и психологический процесс. Перед полетом, который для многих является довольно травматическим опытом, люди испытывают стресс.

Первые симптомы стресса могут проявляться еще за несколько дней до полета. В частности, из-за планирования и подготовки всего необходимого к полету. Все эти тревоги могут привести к ряду физических изменений. Например, нарушение сна и изменения аппетита.

В день полета психологическое и физическое состояние человека еще ухудшается. Однако когда он наконец садится в самолет, организм расслабляется, и могут проявиться слезы облегчения или усталости.

Некоторых людей путешествие заставляет нервничать, но гипоксия является основным отличием авиаперелетов с точки зрения физиологического воздействия на мозг. Более низкое, чем обычно, давление воздуха вызывает легкую гипоксию мозга (низкий уровень кислорода). Это влияет на наше сознание и лишает нас возможности регулировать эмоции и справляться со стрессом,

– отметила нейробиолог Тара Свар.

Кроме того, из-за перепадов давления происходят и другие физиологические изменения. В частности, говорится об органах слуха.