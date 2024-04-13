Навсегда разрушает отношения пары: психологи назвали самое опасное путешествие для влюбленных

Первое совместное путешествие кажется для пар райским временем. Однако во многих случаях все завершается крайне печально. Можно отправиться в путешествие с любимым человеком, а оказаться там – с кем-то чужим и даже неприятным.

Можно вместе с любимым человеком объездить все страны из списка must visit или даже отправиться в кругосветное путешествие и вернуться счастливыми. Путешествия только укрепляют отношения. Главное "пережить" первое совместное путешествие.

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Почему первое совместное путешествие может завершить отношения

Опросы показали, что почти 60% туристов рассматривают первое совместное путешествие с любимым человеком как своеобразное испытание. Когда вместе проводишь почти 24 на 7 и точно можешь определить для себя, имеют ли эти отношения будущее.

Больше всего влюбленных волнует, смогут ли они отдохнуть вместе и при этом не почувствовать настоящего шока: почему этот человек – рядом. В частности, среди крупнейших проблем, которые выделяют пары: храп партнера или партнерши и совместное пользование ванной.

Некоторые респонденты выделили и другие моменты. В частности, 13% опрошенных волнует то, сколько времени их партнер или партнерша во время отпуска общаются с родственниками по видеосвязи. Если слишком часто, это может стать "звоночком", чтобы задуматься о прощании.

Пол Брансон – эксперт по науке о взаимоотношениях – признает, что стресс от первого совместного путешествия может стать серьезной проблемой.

Первая совместная поездка – это увлекательный, но нервный шаг для большинства молодых пар... Может возникнуть тревога из-за того, что вы проводите так много времени друг с другом, что это может раскрыть друг другу потенциальные раздражающие или необычные привычки... или, что еще хуже, "нехорошие",

– подчеркивает он.

Психологи называют первое путешествие влюбленных – одним из решающих факторов, будут ли продолжаться эти отношения и в дальнейшем. Чтобы оно завершилось положительно, стоит забыть обо всем, составить интересный для обоих маршрут и весело провести время.