Все дело в обуви: это простое правило сбора багажа упростит вашу жизнь

Упаковка багажа для личного или делового путешествия часто вызывает значительные трудности. Эта задача особенно сложна для тех, кому не хватает знаний о том, что именно необходимо взять с собой в отпуск и как эффективно организовать чемоданы.

Дело в том, что просто надо правильно упаковать вещи, тогда процесс будет легким и одновременно приятным. Узнайте, какое одно простое правило сбора багажа упростит вашу жизнь.

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Как не перегружать свой багаж?

Эксперт рассказал, что многие люди неправильно собирают свой багаж. Они берут ненужные вещи, из-за чего им приходится переплачивать за "преимущество" и просто тащить с собой несколько тяжелых чемоданов.

Особенно это касается людей, которые отправляются в путешествие с детьми. Однако есть одно правило, которое может существенно облегчить как сам сбор багажа, так и его транспортировку.

Все дело в обуви. Она занимает наибольшее место в чемоданах и рюкзаках. И часто люди берут с собой слишком много пар туфель или босоножек, хотя по сути носят на отдыхе только одну или две,

– говорится в сообщении.

Секрет заключается в том, чтобы брать только 3 пары обуви на каждого человека. Этого более чем достаточно.



Какое простое правило сбора багажа упростит вашу жизнь / Фото Unsplash

Какую обувь брать на отдых?

Другой эксперт советует ограничиться такими вариантами:

удобная пара кроссовок для прогулок и на случай дождя;

красивая пара туфель или босоножек для вечерних выходов и праздничных мероприятий;

практичная обувь для пляжа или бассейна, которая не будет натирать, не будет скользить и не будет сковывать движения.

Основная пара обуви должна быть удобной для ходьбы, достаточно прочной для экстремальных видов деятельности и достаточно стильной, чтобы не отвлекать внимание от повседневного образа. Выбирайте нейтральные цвета, которые гармонично сочетаются с различными нарядами.