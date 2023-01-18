Как называли детей в Польше в 2022 году: самые оригинальные польские имена для мальчиков и девочек

Сегодня молодые родители часто хотят, чтобы у их ребенка было красивое и одновременно непопулярное имя. Вот какими редкими именами называли мальчиков и девочек в Польше в прошлом году.

Так, владельцы самых оригинальных имен могут чувствовать себя действительно особенными в Польше. Некоторые из вариантов встречались только несколько раз.

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Самые редкие польские имена для мальчиков и девочек

Brajan – было одним из самых редких имен для мальчиков и все же в Варшаве появился хотя бы один Brajan.

– было одним из самых редких имен для мальчиков и все же в Варшаве появился хотя бы один Brajan. Karmela – имя, которое ассоциируется с одной из главных героинь американского сериала "The Sopranos" – Кармеллой Сопрано.

– имя, которое ассоциируется с одной из главных героинь американского сериала "The Sopranos" – Кармеллой Сопрано. Justyn – имя, которое было популярнее в средневековье. Так часто называли известных философов или представителей церкви.

– имя, которое было популярнее в средневековье. Так часто называли известных философов или представителей церкви. Leokadia – еще одно не очень популярное имя для девочек.

– еще одно не очень популярное имя для девочек. Wawrzyniec – это форма имени Лаврентий. Оно никогда не было популярным. А ассоциируется имя с Вавжинцем – одним из героев культового фильма Станислава Барея "Misiu".

– это форма имени Лаврентий. Оно никогда не было популярным. А ассоциируется имя с Вавжинцем – одним из героев культового фильма Станислава Барея "Misiu". Leosława – вероятно, еще менее популярное имя, чем Леокадия.

– вероятно, еще менее популярное имя, чем Леокадия. Barnaba – имя, которое происходит от арамейских языков и означает "сын утехи", "сын пророчества".

– имя, которое происходит от арамейских языков и означает "сын утехи", "сын пророчества". Wiwiana – имя латинского происхождения, связанное с историей Древнего Рима.

– имя латинского происхождения, связанное с историей Древнего Рима. Gniewosz – имя славянского происхождения со старопольского языка. Оно, видимо, происходит от имени Гневомир и ассоциируется со словом гнев.

– имя славянского происхождения со старопольского языка. Оно, видимо, происходит от имени Гневомир и ассоциируется со словом гнев. Lukreja – ассоциируется с растением, но само имя происходит от римского Лукреция.

– ассоциируется с растением, но само имя происходит от римского Лукреция. Изыдор – это мужское имя, происходящее от богини Исиды, одной из богинь Древнего Египта.

– это мужское имя, происходящее от богини Исиды, одной из богинь Древнего Египта. Letycja – имя, означающее красоту, веселье, утонченность. Оно принадлежит святой Летиции.

– имя, означающее красоту, веселье, утонченность. Оно принадлежит святой Летиции. Dionizy – еще одно имя, происходящее от древнегреческого имени Дионис – бога плодородия, дикой природы, виноградной лозы и вина.

– еще одно имя, происходящее от древнегреческого имени Дионис – бога плодородия, дикой природы, виноградной лозы и вина. Ryszarda – женская версия популярного имени Ryszard.

Какое имя можно дать своему ребенку в Польше

В Польше выбор имени для ребенка принадлежит только опекунам. Однако руководитель соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния вправе отказать в принятии декларации о выборе имени для ребенка, поскольку он должен проследить, чтобы имя отвечало требованиям. Новорожденного малыша нельзя назвать неприличным или обидным именем.

Согласно рекомендациям Совета польского языка, родители должны избегать, в частности, таких имен: