Как называли детей в Польше в 2022 году: самые оригинальные польские имена для мальчиков и девочек
Источник:Warszawa Nasze Miasto
Сегодня молодые родители часто хотят, чтобы у их ребенка было красивое и одновременно непопулярное имя. Вот какими редкими именами называли мальчиков и девочек в Польше в прошлом году.
Так, владельцы самых оригинальных имен могут чувствовать себя действительно особенными в Польше. Некоторые из вариантов встречались только несколько раз.
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Самые редкие польские имена для мальчиков и девочек
- Brajan – было одним из самых редких имен для мальчиков и все же в Варшаве появился хотя бы один Brajan.
- Karmela – имя, которое ассоциируется с одной из главных героинь американского сериала "The Sopranos" – Кармеллой Сопрано.
- Justyn – имя, которое было популярнее в средневековье. Так часто называли известных философов или представителей церкви.
- Leokadia – еще одно не очень популярное имя для девочек.
- Wawrzyniec – это форма имени Лаврентий. Оно никогда не было популярным. А ассоциируется имя с Вавжинцем – одним из героев культового фильма Станислава Барея "Misiu".
- Leosława – вероятно, еще менее популярное имя, чем Леокадия.
- Barnaba – имя, которое происходит от арамейских языков и означает "сын утехи", "сын пророчества".
- Wiwiana – имя латинского происхождения, связанное с историей Древнего Рима.
- Gniewosz – имя славянского происхождения со старопольского языка. Оно, видимо, происходит от имени Гневомир и ассоциируется со словом гнев.
- Lukreja – ассоциируется с растением, но само имя происходит от римского Лукреция.
- Изыдор – это мужское имя, происходящее от богини Исиды, одной из богинь Древнего Египта.
- Letycja – имя, означающее красоту, веселье, утонченность. Оно принадлежит святой Летиции.
- Dionizy – еще одно имя, происходящее от древнегреческого имени Дионис – бога плодородия, дикой природы, виноградной лозы и вина.
- Ryszarda – женская версия популярного имени Ryszard.
Какое имя можно дать своему ребенку в Польше
В Польше выбор имени для ребенка принадлежит только опекунам. Однако руководитель соответствующего органа регистрации актов гражданского состояния вправе отказать в принятии декларации о выборе имени для ребенка, поскольку он должен проследить, чтобы имя отвечало требованиям. Новорожденного малыша нельзя назвать неприличным или обидным именем.
Согласно рекомендациям Совета польского языка, родители должны избегать, в частности, таких имен:
- которые произошли от общих слов, географических названий;
- содержат орфографические ошибки;
- уменьшительные;
- звучат смешно;
- вызывают отрицательные ассоциации.