Мужчина оригинально отомстил другим пассажирам в самолете и получил шквал критики

Мужчина поделился в Reddit своей историей. Его ужасно раздражают люди, которые встают со своих мест сразу после приземления самолета. Он решил оригинально отомстить им.

Мужчина заметил, что дождаться своей очереди, чтобы выйти из самолета, – правило этикета, информирует Закордон 24. Его не так трудно соблюдать. В то же время некоторые люди пытаются растолкать всех вокруг и фактически выбежать.

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Как многие из вас, наверное, знает, существует неписаное правило/общая вежливость при выходе из самолета. Вы просто ЖДЕТЕ, пока пассажиры в рядах перед вами пройдут к проходу/выходу, а потом выходите, когда наступит ваша очередь,

– подчеркнул пассажир.

Он добавил, что некоторые пассажиры так бегут, будто выйти первыми – самая большая победа в жизни. Мужчина решил им отомстить. Он первым встал и загородил проход собственным телом. А потом спросил пассажиров из своего ряда, нужна ли им помощь с сумкой. Получив утвердительный ответ, мужчина очень медленно доставал ручную кладь из ящиков и ждал, когда каждый из них по очереди выйдет.

Он очень радовался, что так не выпустил никого раньше времени. Однако когда рассказал эту историю в сети, мнения в комментариях разделились. Некоторые заметил, что люди могут подниматься не потому, что хотят успеть первыми, а из-за проблем. Например, с коленями.