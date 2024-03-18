Быстро и удобно: из Чехии в Украину будет курсировать новый поезд
Источник:Про Украину
Добраться из Украины в Чехию станет еще проще. Уже через считанные дни новый поезд будет курсировать из Праги в Чоп.
Транспортное соединение Украины и Чехии – как никогда актуально. Страна поддерживает украинцев и с 24 февраля 2022 года приняла сотни тысяч беженцев.
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Сейчас украинцы имеют такие варианты, как добраться в Чехию:
- автобусом;
- поездом;
- самолетом из другой страны.
Из Чехии в Украину будет курсировать новый поезд
Весной 2024 года компания RegioJet приняла решение продолжить сообщение Прага – Кошице в Чоп. Поезд будет курсировать по обновленному маршруту уже с 27 марта.
Расписание движения уже объявили:
- отправляется из Праги в 21:38 – прибывает в Чоп в 10:35;
- отправляется из Чопа в 17:35 – прибывает в Прагу в 5:57.
Цена билета стартует от 459 чешских крон (около 8,24 евро). В RegioJet отметили, что в поезде будут отдельные купе для женщин.
Чтобы сделать поездку максимально легкой, в поезде будет Wi-Fi. Кроме того, пассажирам будут предлагать воду, вечернюю закуску и завтрак.
Теперь украинцы получат способ добраться до Праги еще быстрее и с максимальным комфортом.