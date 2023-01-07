Как не падать духом в чужой стране: советы для тех, кто вынужденно оказался за границей

Согласно свежим данным ООН, сейчас за пределами Украины находится около 8 миллионов беженцев. А процесс адаптации за границей не всегда дается быстро и легко.

Так, иногда бывает крайне непросто менять привычный образ жизни, обыденную рутину, а тем более – страну проживания. Особенно, если это не планируемый, а вынужденный шаг. Поэтому делимся несколькими рабочими советами, которые помогут адаптироваться после переезда.

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Как безболезненно адаптироваться за границей

Планируйте свою неделю. Чтобы избавиться от лишних эмоций, заведите блокнот и записывайте все свои дела, которые вы делали дома. Вычеркивайте сделанное.

Чтобы избавиться от лишних эмоций, заведите блокнот и записывайте все свои дела, которые вы делали дома. Вычеркивайте сделанное. Заведите новых друзей. Знакомьтесь не только с земляками, но и с местными – они могут поделиться нюансами жизни в новой стране и помочь.

Знакомьтесь не только с земляками, но и с местными – они могут поделиться нюансами жизни в новой стране и помочь. Настройтесь и начните думать, что вы переехали навсегда. Так будет легче прожить в новой стране первое время. Примите это как аксиому.

Так будет легче прожить в новой стране первое время. Примите это как аксиому. Хвалите себя. За любые успехи, даже незначительны. А еще не забывайте о вознаграждении. Это доставит вам хорошие эмоции.

За любые успехи, даже незначительны. А еще не забывайте о вознаграждении. Это доставит вам хорошие эмоции. Интересуйтесь культурой и обычаями страны, в которой оказались, изучайте язык. Так вы быстрее и легче привыкнете.

Пусть адаптация в новой стране пройдет легко! Главное знайте, что вы всегда можете поддерживать связь со своими родными, оставшимися дома.