Škoda отправит в Финляндию двухэтажные спальные вагоны: как они будут выглядеть изнутри

Железнодорожная компания Финляндии VR Group заказала у чешского производителя Škoda Group 9 спальных вагонов и 8 грузовых для перевозки легковых автомобилей. Тем временем дизайнеры Škoda уже спроектировали купе и показали, как они будут оборудованы изнутри.

Поездки в ночных поездах становятся все более популярными среди жителей Финляндии. Поэтому в Škoda Group новые пассажирские вагоны разработали так, чтобы купе максимально напоминали комфортабельные гостиничные номера.

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Двухэтажные вагоны будут входить в состав поездов, курсирующих уже существующими ночными маршрутами – из Хельсинки, Турку и Тампере в Оулу, Рованиеми, Кемиярви и Колари.

В Škoda показали, как будут выглядеть двухэтажные спальные вагоны для Финляндии:

Как будут обустроены финские спальные вагоны

Европейский рынок переживает новый бум путешествий на ночных поездах, когда можно легко и удобно сесть на поезд в своем родном городе и утром проснуться свежим и бодрым в пункте назначения. Следовательно, новые спальные финские вагоны будут созданы не только для уютного отдыха, но и для комфортной работы при необходимости.

Спальные вагоны по уровню комфорта сравнимы с гостиничными номерами. Все купе будут оборудованы туалетными комнатами, причем в некоторых из них будут душевые кабины. А в семейных вариациях можно будет разместить детскую кровать.

Новые вагоны привносят комфорт, удовлетворение и простоту поездок на ночных поездах – это удобная и привлекательная альтернатива автомобильным поездкам и авиаперелетам. Наша концепция ночного поезда для VR Group – это сочетание комфорта и функциональности,

– заявили в Škoda Group.

Кроме того, спальные вагоны будут дополнены грузовыми вагонами, что позволит пассажирам одновременно перевозить свой автомобиль.

Визуализация новых купейных вагонов для Финляндии

Фото: Портал Kolejowy NaKolei

Фото: Портал Kolejowy NaKolei

Фото: Портал Kolejowy NaKolei

Фото: Портал Kolejowy NaKolei

Фото: Портал Kolejowy NaKolei