От Норвегии до Италии: как бюджетно пользоваться поездами в Европе

Согласно заявлению Министерства транспорта, план поощряет летние путешествия среди молодежи и будет способствовать восстановлению сектора культуры и туризма после пандемии. Скидки действуют 3 месяца – с 15 июня по 15 сентября.

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Испания также объявила ряд других скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки, в том числе 90% снижение цен на билеты на муниципальные автобусы и некоторые внутренние маршруты поездов.

Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе: от фьордов Норвегии до пляжей Италии.

Испания является второй по посещаемости страной в мире, и она полна неизвестных сокровищ,

– сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Проездные можно забронировать на определенный период времени, например месяц. В течение этого времени ими можно пользоваться за границей. Также их можно забронировать на определенное количество дней или одну страну.

С таким билетом можно сесть на большинство поездов, показав проводникам карту Interrail на телефоне. Цены на билеты начинаются от 194 евро за четыре дня поездки в течение одного месяца по 33 странам.

Где купить билеты?

Можно мониторить эти и другие типы билетов на сайте Interrail. Сеть насчитывает более 40 000 железнодорожных станций в 33 странах.

Чтобы получить скидки, молодые люди должны забронировать билеты через государственного железнодорожного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail также предлагает 50% скидки на скоростные поезда.