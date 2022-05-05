К сведению водителей: без этой наклейки на авто в Польше вам грозит штраф в 500 злотых

Власти каждого города Польши имеют право самостоятельно определять, какие автомобили смогут въезжать в специально определенные районы – так называемые "зоны чистого транспорта". Чтобы вы могли легально попасть в эти зоны на собственном автомобиле, у вас должна быть соответствующая наклейка.

Как она выглядит и какая информация на ней будет указываться – читайте дальше на Закордон 24.

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"Экологическая" наклейка на авто

Так, со вчерашнего дня, 4 мая, в Польше вступили в силу положения об образце специальной наклейки, которая позволит владельцам автомобилей выезжать в "зоны чисто транспорта" по всей территории страны. Модель наклейки на днях утвердил министр климата и окружающей среды.

Добавим, что характерный зеленый "пропуск" будут выдавать органы местного самоуправления только тем владельцам авто, чьи машины отвечают определенным экологическим стандартам.

Вид наклейки и какая информация на ней будет отмечена

Как мы уже упоминали, новая наклейка будет зеленого цвета и будет иметь 8-угольную форму. А вот что именно будут указывать на наклейке:

год выпуска авто;

тип топлива, на котором ездит машина (P – бензин, D – дизель, M – мазутная смесь, LPG – сжиженный пропан-бутан, CNG – природный газ, H – водород, EE – электроэнергия);

название гмины, издавшей наклейку;

регистрационный номер авто.

Такую маркировку надо прикрепить в нижнем левом углу лобового стекла. Если же водитель пересечет условные границы "чистой зоны" без соответствующего "пропуска", ему грозит штраф в размере до 500 злотых.

На наклейке нет информации о стандарте выбросов. Именно муниципалитеты, выдающие наклейки, смогут определить, каким стандартам должны соответствовать транспортные средства (например, Евро-4 или Евро-5 или определять максимальный возраст автомобиля), чтобы получить разрешение на въезд в зону. Поэтому вполне вероятно, что правила въезда в разные регионы могут отличаться. Проще говоря, машина, у которой есть разрешение на въезд в "зону чистого транспорта" в Варшаве, может не попасть в соответствующую зону, скажем, в Кракове.



Наклейка-пропуск в "зону чистого транспорта" в Польше / Фото InPoland