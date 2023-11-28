В Южной Корее придумали, как повысить рождаемость: сработает ли метод "свидания вслепую"

Необычный способ повышения рождаемости придумали в Южной Корее. В стране провели эксперимент со "свиданием вслепую".

Тысячи одиноких мужчин и женщин зарегистрировались на "свидание вслепую" в корейском городе Соннаме. Это событие устроили местные власти, чтобы познакомить как можно больше холостяков и холостячок.

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Корейцев вдохновляют на создание семьи

Власти надеются, что те пары, которые познакомятся и начнут отношения после встречи, потом родят детей. Ведь главная цель мероприятия – поднять рождаемость в Южной Корее. Сейчас в государстве популярность брака и родительства на достаточно низком уровне.

Участникам "свидания вслепую" было по 20 – 30 лет. Чтобы они могли познакомиться, организаторы устроили соревнования, подвижные игры, викторины, угощали конфетами и красным вином.

Событие вызвало безумный ажиотаж среди холостяков. 36-летняя Ли Ю-Ми, работница городского совета города Соннам, поделилась, что ей пришлось трижды подавать заявку, чтобы наконец-то попасть на мероприятие. Она даже не подозревала, что будет такая конкуренция.

После встречи 198 человек из 460 покинули вечеринку как "пары", обменявшись контактами с перспективой следующего свидания.

В Южной Корее низкий уровень рождаемости

В прошлом году коэффициент рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкого уровня.

В столице государства – Сеуле – также рассматривали возможность проведения подобного мероприятия со "свиданием вслепую". Но инициативу отложили из-за порции критики, мол, это будет пустой тратой средств налогоплательщиков.

Противники подобных мер уверяют, что такие свидания не помогут побороть причины, реально побуждающие людей не жениться и не заводить детей. Это касается заоблачных расходов на жилье и образование.

Напомним, мы писали о том, как дети в Южной Корее сдают национальный вступительный экзамен. Он настолько важен для будущего, что ради него даже меняют расписание авиарейсов. Все для того, чтобы шум самолетов не помешал ученикам сосредоточиться.

Дело в том, что поступление в университет во многом решает, как в дальнейшем сложится жизнь человека в Южной Корее. От карьерного пути к перспективам будущего брака. В стране очень высокая конкуренция в образовании и это достаточно сильно давит на корейских учеников.