Победный концерт в Италии: два украинских артиста выступят для беженцев за границей

Украинские звезды активно поддерживают ВСУ, устраивая благотворительные концерты по всему миру. К этому доброму делу присоединились Юлик и Андрей Залиско.

Так, чтобы ускорить нашу победу над российскими оккупантами, украинский певец, эксучастник коллектива Dzidzio – Юлик вместе с заслуженным артистом Украины Андреем Залиском дадут два благотворительных концерта в Италии. Мероприятия запланированы на начало декабря, пишет 24 канал.

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У каждого своя миссия. Наша – поднимать патриотический дух украинцев и всемерно привлекать средства для поддержки ВСУ. Только совместными усилиями мы сможем дать достойный отпор врагу. Приглашаем каждого. Только украинские хиты и хорошее настроение, а самое главное – поддержка и помощь ВСУ,

– говорят Юлик и Залиско.

Два концерта Юлика и Андрея Залиска в Италии

Неаполь

Когда: 9 декабря в 20:00;

9 декабря в 20:00; Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;

ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA; Телефоны для справок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;

+39 329 047 3401 / +39 388 436 6493; Цена билета: 25 евро.

Милан

Когда: 11 декабря в 13:00;

11 декабря в 13:00; Адрес: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI;

клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI; Телефон для справок: +39 380 785 0740;

+39 380 785 0740; Цена билета: 40 евро.

Все собранные средства будут направлены на помощь ВСУ.

Юлик и Андрей Залиско дадут концерты в Италии / Фото пресслужба