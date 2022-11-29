Победный концерт в Италии: два украинских артиста выступят для беженцев за границей
Украинские звезды активно поддерживают ВСУ, устраивая благотворительные концерты по всему миру. К этому доброму делу присоединились Юлик и Андрей Залиско.
Так, чтобы ускорить нашу победу над российскими оккупантами, украинский певец, эксучастник коллектива Dzidzio – Юлик вместе с заслуженным артистом Украины Андреем Залиском дадут два благотворительных концерта в Италии. Мероприятия запланированы на начало декабря, пишет 24 канал.
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У каждого своя миссия. Наша – поднимать патриотический дух украинцев и всемерно привлекать средства для поддержки ВСУ. Только совместными усилиями мы сможем дать достойный отпор врагу. Приглашаем каждого. Только украинские хиты и хорошее настроение, а самое главное – поддержка и помощь ВСУ,
– говорят Юлик и Залиско.
Два концерта Юлика и Андрея Залиска в Италии
Неаполь
- Когда: 9 декабря в 20:00;
- Де: ресторан "Анастасія", Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA;
- Телефоны для справок: +39 329 047 3401 / +39 388 436 6493;
- Цена билета: 25 евро.
Милан
- Когда: 11 декабря в 13:00;
- Адрес: клуб "Chef de Chef", Via Luigi Pasteur, 12 Cinisello Balsamo MI;
- Телефон для справок: +39 380 785 0740;
- Цена билета: 40 евро.
Все собранные средства будут направлены на помощь ВСУ.