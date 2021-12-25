Это нельзя давать птицам: жителям Праги напомнили, чем не стоит кормить лебедей и уток

Люди любят кормить лебедей и уток на набережных в центре Праги. Это интересно как местным, так и туристам, особенно тем, кто гуляет с детьми. Представитель Чешского союза защитников природы Петр Стибло напомнил, какие продукты представляют опасность для птиц.

У людей, кормящие птиц, как правило, только благие намерения. Но зоозащитники считают такую ​​помощь вредной и даже смертельно опасной для животных.

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Чем нельзя кормить птиц

Чаще всего люди кормят птиц хлебом и печеньем. Иногда даже объедками со своих столов. Хотя птицы иногда едят хлеб или другие продукты со вкусом, такая пища отнюдь не полезна для них.

Нужно отдавать себе отчет, что прикармливая птиц, вы никак им не помогаете. Лебедям, чайкам и уткам в Праге больше помогло бы, если бы их вообще никто не кормил. Но если мы делаем это ради собственной игры, то корм должен быть безвредным,

– подчеркнул Петр Стибло.

Представитель Чешского союза защитников природы добавил, что в Чехии водоплавающие птицы обладают достаточной кормовой базой. Есть смысл давать им дополнительную пищу только в периоды сильных морозов. При этом любая выпечка – это табу, потому что она вызывает серьезные проблемы с пищеварением. Если хлебное изделие твердое, то может даже поцарапать пищевод и другие внутренности.

Также Петр Стибло заметил, что птиц нельзя кормить готовыми блюдами. В первую очередь потому, что в такой пище содержится соль. Этот продукт действует как яд на организм птиц.

Щепотка соли может убить воробья. А она есть буквально во всех продуктах, в частности хлебе,

– отметил зоозащитник.

Чем можно кормить лебедей и уток на набережных Праги

Вариантом полезного корма Петр Стибло считает кукурузу. При этом она может быть мороженой, но только не консервированной (потому что в такой содержатся пищевые добавки и усилители вкуса).

Остальных жителей Влтавы (например, нутрий) можно угостить кусочками корнеплодов. Прекрасно подойдут свежая морковь или свёкла.

Следует обратить внимание на то, что животных ни в коем случае не следует перекармливать. Только в Праге лебедей каждый день кормят сотни прохожих. Избыток еды, отмечает защитник природы, приводит к загрязнению воды и берегов.