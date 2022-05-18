Эти 6 испанских пляжей вошли в список лучших в Европе.

Вот-вот и наступит лето, а в южных странах уже и вовсе открыли пляжный сезон. И Испания – одна из таких.

Это и не удивительно, ведь на юге Испании сейчас безумная жара, кое-где температура превышает +30 градусов по Цельсию. Где же в стране отдохнуть у моря или океана? Ловите подборку из шести лучших пляжей.

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6 лучших пляжей Испании

Ses Illetes (остров Форментера)

Пляж Ses Illetes является, пожалуй, самым живописным уголком острова Форментера. Он простирается более чем на 450 метров и разделен на две части небольшой скалистой зоной. Бирюзовая вода и белый песок привлекают не только туристов, но и местных жителей.



Пляж Ses Illetes / Фото searchthisweb

Torimbia (Астурия)

Пляж Торимбия имеет форму ракушки и защищен скалами. Он окружен растительностью, из-за чего, начиная с 60-х годов, его облюбовали нудисты и любящие отдых вдали от городского шума и большого скопления людей.



Пляж Torimbia / Фото heroesofadventure

Carnota (Галисия)

Пляж протяженностью более семи метров имеет форму полумесяца, а белый песок там иногда становится розовым. Он популярен среди путешественников благодаря биологическому разнообразию своего ландшафта.



Пляж Carnota / Фото elespanol

Кала Требалугер (Менорка)

Эта бухта с белым песком и бирюзовой водой привлекает всех. Там можно насладиться уединенным отдыхом. Местные жители смогли уберечь пляж от урбанизации, угрожавшей ему в 80-е годы. Добраться до него не так просто, а также на его территории нет пунктов продажи воды и еды, поэтому важно прихватить что-нибудь с собой.



Пляж Cala Trebalúger / Фото seajure

Сопелана (Страна Басков)

Часть этого пляжа, расположенного в 20 минутах езды от Бильбао, считается идеальным местом для серфинга. Поэтому на его территории проводятся европейские и международные соревнования. А остальная часть является более уединенной.



Пляж Sopelana / Фото campingsopelana

Кальбланке (Мурсия)

Пляж славится своими невероятными видами на горные хребты, уединенными бухтами и разнообразием ландшафта. Золотистый песок, белые солончаки и черный горный массив красиво контрастируют с синим морем.



Пляж Calblanque / Фото servigroup