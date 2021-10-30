Как эмигранту начать бизнес в Польше: советы эксперта

Начать собственное дело за границей – мечта многих украинцев. Однако осуществить ее препятствует страх перед первоначальными трудностями. Профессор и координатор проекта Taskforcome Ян Бжозовский объяснил, как иностранцу создать бизнес в Польше.

Целью Taskforcome является помощь мигрантам в ведении бизнеса. Ян Бжозовский обратил внимание на главные проблемы, которые препятствуют мигрантам добиться успеха в собственном деле за границей.

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Что мешает украинцам начать бизнес в Польше

Эксперт отмечает, что часто иностранцы не знают, где получить информацию о хозяйственной деятельности в Польше. Поэтому эмигранты чувствуют себя беспомощными. Однако, на самом деле, вся информация общедоступна. Например, существует Пункт обслуживания предпринимателей, где консультируют по вопросам предпринимательства.

В Кракове несколько мест, где украинцы могут получить информацию, необходимую для жизни и работы в Польше. Среди них:

Мультикультурный центр;

Департамент предпринимательства и инноваций;

Департамент по делам иностранцев;

Пункт комплексного обслуживания предпринимателей при Экономическом университете.

Еще одна проблема мигрантов — незнание правовых аспектов. Иногда бизнес иностранца закрывается, потому что владелец вовремя не возобновил вид на жительство и был вынужден вернуться в свою страну.

Кроме того, отмечает Ян Бжозовский, эмигранты часто не понимают, какую форму ведения хозяйственной деятельности выбрать. Так, иностранец не может вести единоличную предпринимательскую деятельность в Польше, если он не студент, но может открыть общество с ограниченной ответственностью. Чтобы зарегистрировать такую ​​компанию, понадобится 5 тысяч злотых стартового капитала.

Однако в создании общества с ограниченной ответственностью тоже есть нюансы. Если уровень прибыли будет незначительным, предприятие придется закрыть.

Эмигрантам, желающим получить карту побыту на основании ведения бизнеса, эксперт советует выбирать социальное предпринимательство.

Подчеркивание этнической принадлежности собственника бизнеса может являться как преимуществом, так и недостатком. Если бизнес ориентирован на то, чтобы товары покупали другие украинцы, такой подход может быть выгодным. В этом случае ставка делается на ностальгию клиентов по Родине.