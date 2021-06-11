Как эмигрантке наблюдать беременность в Польше: советы врача из Украины

Многие женщины, которые переехали в Польшу, готовятся рожать в чужой стране. Некоторые протоколы ведения беременности отличаются от тех, которыми пользуются врачи в Украине. Гинеколог Галина Драч рассказала о главных моментах, которые нужно знать беременной эмигрантке.

Галина Драч работала по специальности в Украине. Потом переехала в Нижнюю Силезию. Поэтому о различиях в отношении врачей к беременным женщинам в Польше и в Украине она может рассказать из собственного опыта.

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В Польше никто не будет следить за тем, ведете вы свою беременность или нет. Это ваша зона ответственности. Здесь не будет как у нас: участковый гинеколог по району ведет миллион женщин, просматривает все карты, и если вы пропустили явку или что-то не сдали, – звонит и вызывает на прием,

– рассказала Галина Драч.

Особого снисходительного отношения к беременной женщине в Польше нет, так как, по словам Галины Драч, беременность в этой стране не воспринимают как болезнь. Беременная женщина в Польше может работать до срока родов. А больничный лист (L4) открывается только по показаниям, когда есть какие-то осложнения, связанные с беременностью.

L4 является основанием получать 100% оплаты. Но если владелицу специального больничного листа заметят за активной деятельностью, то этой оплаты ее могут лишить, ведь L4 является свидетельством того, что беременная женщина является неспособной выполнять работу.

Больничный лист беременным женщинам в Польше выписывают только в экстренных случаях / Фото Pexels

Как наблюдать свою беременность в Польше

Наблюдать беременность эмигрантка может по NFZ. Для этого нужно иметь собственную страховку от ZUS или быть вписанной в ZUS своего мужа. То есть, по крайней мере один человек из пары должен платить взносы социального страхования.

Привязки к врачам нет. Женщина имеет право менять врачей по желанию.

Что касается анализов, то NFZ позволяет делать обязательные анализы бесплатно.

Галина Драч отметила, что пока никто не дает точного ответа на вопрос о медицинских услугах для незастрахованных. Медики в больницах говорят, что первую помощь окажут даже и без страховки, но это создает дополнительные проблемы прежде всего для медицинского учреждения.

Сейчас пытаемся получить достоверную информацию о том, как выглядит ситуация с женщинами, которые ожидают решения по карте побыту, а также с теми, кто приехал по безвизу,

– добавила Галина Драч.

Врач настаивает на том, что лучше хотя би одному из супругов иметь ZUS и таким образом обеспечить себе благоприятные условия для наблюдения беременности.

Беременным эмигранткам в Польше советуют позаботиться о страховании / Фото Pexels