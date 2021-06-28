Электронные удостоверения личности в Швеции: на что следует обратить внимание эмигрантам

Более восьми миллионов жителей Швеции используют электронные удостоверения личности в своей повседневной жизни, чтобы получить доступ к услугам или делать онлайн-покупки. Электронный идентификатор призван упростить жизнь эмигранта в Швеции. Поэтому рассказываем, как его получить и на чем акцентировать.

Чтобы получить в Швеции электронное удостоверение личности, нужно иметь личный номер. Это десятизначный или двенадцятизначный код. Его эмигрант получает, когда регистрируется как житель Швеции. Есть три типа электронных удостоверений личности, которые можно использовать в вышеупомянутой стране. Рассмотрим подробнее их особенности.

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BankID

BankID создан в 2005 году и выпущен Finansiel ID-Teknik (который принадлежит нескольким шведским банкам). Это доминантный e-ID, который используется в Швеции.

BankID можно использовать для следующих услуг: при использовании мобильного платежного приложения Swish, онлайн-покупок и входа в свой банковский счет.

Есть три способа использования BankID:

в роли мобильного приложения – следует загрузить его с Google Play или Apple Store;

как привязку к банковской карты – банк предоставит специальный считыватель карт для подключения карты к компьютеру;

в виде загрузки – просто войдите в свой банк, загрузите его на компьютер и установите пароль. В этом случае BankID активен в течение трех месяцев, после чего человеку нужно будет загрузить новый.

Заказать BankID можно через банк, услугами которого эмигрант пользуется. Каждый банк имеет собственный процесс подачи заявки. В Швеции BankIDs могут предоставить следующие банки:

Датский банк;

Handelsbanken;

Ica Banken;

Länsförsäkringar;

Nordea;

СЕБ;

Sparbanken Syd;

Swedbank;

Ålandsbanken.

Заказать BankID можно через банк, услугами которого эмигрант пользуется / Фото Pexels

Freja eID Plus

Freja eID Plus – это приложение, в котором можно доказать свою личность. Нужно скачать его с App Store телефона. Его можно использовать для самоидентификации при использовании онлайн-сервисов.

Также приложение можно использовать в следующих местах:

Налоговое агентство;

Пенсионное агентство;

Агентство по трудоустройству.

Опять же, эмигранту нужен person nummer, чтобы настроить свой ID. Также ему должно быть не менее 13 лет, в противном случае – требуется разрешение официального опекуна.

Электронная идентификационная карта Шведского налогового агентства

Все удостоверения личности, такие как паспорта или водительские права, выданные в 2017 году или позже, содержат электронное удостоверение личности. Его можно использовать как обычное удостоверение личности в Швеции, но не за границей. Письмо с персональным ключом разблокировки (PUK) будет отправлено эмигранту домой, и он выберет PIN-код при первом входе в систему.

Если же идентификационная карта человека была выпущена до 2017 года, нужно использовать Telia eID. Человеку также будет отправлен PUK и PIN-код на домашний адрес.

Если по какой-то причине человек потеряет свои коды через месяц, ему придется подать заявление на совершенно новое удостоверение личности.

Эмигранту, который хочет получить удостоверение личности от Шведского налогового агентства, должно быть не менее 13 лет. Он должен зарегистрировать свое проживание в Швеции и подтвердить личность. Лицам, не достигшим нужного возраста, понадобится разрешение опекуна.

Чтобы подать заявление на получение удостоверения личности налогового органа, надо записаться на прием в офис налогового органа. Для подачи заявления следует сделать вклад 400 крон (около 1295 гривен).