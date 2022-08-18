Международный экстренный номер и медицинская консультация на украинском: 10 контактов в Польше
После приезда в чужую страну следует сразу ознакомиться и внести в свою телефонную книгу важнейшие контакты. К таковым относятся и номера телефонов экстренных служб.
Учитывая, что на фоне вынужденной миграции украинцев из-за войны больше всего наших земляков оказалось в Польше, делимся экстренными номерами именно этой страны. Сохраните эти контакты, которые помогут спасти жизнь в кризисной ситуации.
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Как вызвать экстренные службы в Польше
Конечно, в Польше, как и во всех европейских странах, действует общая экстренная линия 112 – центр оповещения о чрезвычайных ситуациях. Однако не всегда уместно звонить по этому номеру.
Звонить на 112 следует в следующих случаях:
- Если вы находитесь в чужой стране и не знаете местные экстренные номера.
- Если вы сомневаетесь, в какую службу лучше обратиться.
- Когда в стрессовой ситуации вдруг забыли все номера экстренных служб.
В других случаях следует звонить непосредственно в конкретную службу, ведь это сократит время между вызовом и прибытием спасателей на место. Так как, позвонив по 112, вас соединит с диспетчером, который вынужден будет выяснить все обстоятельства, чтобы направить к вам компетентную службу.
Телефоны экстренных служб Польши
- 999 (728 112 112 – номер для слабослышащих) – скорая медицинская помощь (Pogotowie Ratunkowe);
- 997 – полиция (Policja);
- 986 – городской патруль (Straż miejska);
- 991 – служба энергетики (Pogotowie energetyczne);
- 992 – газовая служба (Pogotowie gazowe);
- 993 – служба опалення;
- 994 – служба водоснабжения и канализации (Pogotowie wodno-kanalizacyjne).
- 995 – служба общественного транспорта (Pogotowie komunikacyjne).
Неотложная медицинская консультация на украинском
Украинцы, которым необходимо срочно проконсультироваться с медиками, могут позвонить по телефону 800 137 200.
Украиноязычная линия работает с понедельника по пятницу с 18:00 до 8:00, а также круглосуточно в выходные и государственные праздники. В другое время следует обращаться за помощью в основные медицинские учреждения Польши.
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