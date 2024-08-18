Стало большим трендом 2024: экстремальная погода открыла туристам новый формат путешествий

Лесные пожары и экстремальная жара этим летом изменила поведение туристов, что приводит к появлению нового тренда в туристической индустрии, известного как "прохладные путешествия". В условиях резкого повышения температуры и обострения экологических проблем отдыхающие все чаще ищут места, где можно отдохнуть от жары.

Туристические компании сообщают о заметном увеличении количества заказов на поездки в Северную Европу и Аляску, поскольку путешественники ищут отдыха от повышения температуры. Эта тенденция свидетельствует об изменении моделей путешествий.

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Жара заставляет туристов ехать в "прохладные путешествия"

В ответ на рост спроса на путешествия в умеренный климат круизные операторы,, гостиничные компании и авиакомпании расширяют свои предложения. Авиакомпания Norwegian Air объявила о запуске 10 новых маршрутов, соединяющих север Норвегии с различными европейскими городами.

Мы с энтузиазмом относимся к растущему интересу к северным направлениям из Европы,

– сказал генеральный директор компании Гейр Карлсен.

Этим летом заметно возросло количество внутренних авиаперевозок, в частности на 10% увеличилось количество рейсов на Аляску. Кроме того, открываются новые маршруты в Канаду и Новой Англии, что еще больше расширяет возможности путешествий в этих регионах.



Этим летом заметно возросло количество поездок на Аляску / Фото Unsplash

Например, по состоянию на июнь продажа билетов на международные рейсы в Норвегию, Ирландию и Швецию значительно выросла по сравнению с 2023 годом. Норвегия сообщила о росте на 19%, а Ирландия и Швеция – на 13% и 11% соответственно.

Платформа аренды жилья Airbnb сообщила о 15-процентном росте количества запросов на летнее жилье в Норвегии, Швеции и на Аляске в первой половине 2024, что является заметной тенденцией в секторе жилья. Этот всплеск отражает изменение потребительских предпочтений, поскольку спрос на путешествия в этих регионах продолжает восстанавливаться.

При этом такой спрос на более прохладные направления не повлиял на поездки в теплые края. Южноевропейские направления до сих пор остаются очень привлекательными для туристов.