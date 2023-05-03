Минимальная зарплата в Польше растет: сколько можно зарабатывать в следующем году
Уровень заработной платы в Польше растет в 2023 году. С 1 июля запланировано очередное повышение минималки. Этим летом минимальный оклад в Польше будет достигать 3 600 злотых (31,5 тысячи гривен).
Прогнозы экспертов на следующий год еще более оптимистичны, информирует 24 Канал. Сколько можно будет зарабатывать в Польше с 2024 года и как безопасно найти работу – расскажем дальше.
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Рост зарплаты в Польше систематическое
В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали до 3 490 из 3 010 злотых. Но с июля произойдет еще одно повышение, до 3600. То есть с начала года зарплата вырастет почти на 700 злотых. Об этом сообщает inpoland.net.pl.
Более того, по прогнозам аналитиков, размер оклада будет постепенно расти и дальше. Федерация польских предпринимателей рассчитала, что на основании показателей многолетнего финансового плана государства уровень минимальной зарплаты в январе 2024 года достигнет 4 254 злотых (37,4 тысячи гривен). А минимальная почасовая ставка будет составлять 27,8 злотых (245 гривен).
Повышение заработной платы в Польше продолжается с 2007 года. Наибольший перерасчет произвели в 2023 году, увеличив минимальную оплату труда на 17,8% и в 2020 году (на 15,5%). Аналитики отмечают, что перерасчет повышения минимального оклада по отношению к инфляции "отстает" на 2 года. То есть наименьшая зарплата должна быть больше, чем сейчас рассчитана.
Какая минималка в других странах Европы?
Еще одно исследование о зарплатах в Польше подготовили аналитики Picodi.com. По их данным, государство занимает 19-е место в рейтинге минимальной зарплаты среди 67 исследованных стран.
Вот данные роста минималок за 2023 год в популярных для украинцев странах Европы:
- Молдова (выросла на 32,5%)
- Литва (на 27,1%)
- Румыния (на 24,5%)
- Германия (на 21,9%)
- Венгрия (на 16%)
Как украинцам безопасно найти работу в Польше?
Граждане Украины могут начать работу в Польше и без разрешения на работу. Но польское правительство требует от работодателя уведомить управление о наемном рабочем в течение 14 дней.
Как украинцам безопасно найти работу в Польше / Фото UnSplash
Далее разберем, что нужно учесть украинцам во время работы в Польше:
- Все услуги бюро труда бесплатны.
- Важно использовать надежные бюро труда и не рассматривать сомнительные предложения с подозрительно высокой оплатой. Вы можете зайти на сайт уездного бюро труда oferty.praca.gov.pl или установить приложение ePraca.
- Работать без трудового договора не разрешает законодательство Польши. Потому не соглашайтесь на такие предложения работодателя. Иначе – ваша работа будет нелегальной, и вы потеряете свои законные права.
- Внимательно ознакомьтесь с условиями трудового договора. При необходимости попросите перевести и разъяснить непонятные части.
- Если вы стали жертвой преступления – немедленно сообщите об этом полиции. А если ваш работодатель применил физическую силу или принуждение, следует обратиться в Национальную инспекцию труда.
Рост уровня заработной платы в Польше – это положительный сигнал для украинцев, планирующих найти работу в соседней стране. Важно, что размер минимального оклада продолжает повышаться с 2007 года с хорошими прогнозами экспертов на будущее. Но следует всегда помнить о своей безопасности и проверять информацию о работодателе в Польше.