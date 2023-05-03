Минимальная зарплата в Польше растет: сколько можно зарабатывать в следующем году

Уровень заработной платы в Польше растет в 2023 году. С 1 июля запланировано очередное повышение минималки. Этим летом минимальный оклад в Польше будет достигать 3 600 злотых (31,5 тысячи гривен).

Прогнозы экспертов на следующий год еще более оптимистичны, информирует 24 Канал. Сколько можно будет зарабатывать в Польше с 2024 года и как безопасно найти работу – расскажем дальше.

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Рост зарплаты в Польше систематическое

В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали до 3 490 из 3 010 злотых. Но с июля произойдет еще одно повышение, до 3600. То есть с начала года зарплата вырастет почти на 700 злотых. Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Более того, по прогнозам аналитиков, размер оклада будет постепенно расти и дальше. Федерация польских предпринимателей рассчитала, что на основании показателей многолетнего финансового плана государства уровень минимальной зарплаты в январе 2024 года достигнет 4 254 злотых (37,4 тысячи гривен). А минимальная почасовая ставка будет составлять 27,8 злотых (245 гривен).

Повышение заработной платы в Польше продолжается с 2007 года. Наибольший перерасчет произвели в 2023 году, увеличив минимальную оплату труда на 17,8% и в 2020 году (на 15,5%). Аналитики отмечают, что перерасчет повышения минимального оклада по отношению к инфляции "отстает" на 2 года. То есть наименьшая зарплата должна быть больше, чем сейчас рассчитана.

Какая минималка в других странах Европы?

Еще одно исследование о зарплатах в Польше подготовили аналитики Picodi.com. По их данным, государство занимает 19-е место в рейтинге минимальной зарплаты среди 67 исследованных стран.

Вот данные роста минималок за 2023 год в популярных для украинцев странах Европы:

Молдова (выросла на 32,5%)

Литва (на 27,1%)

Румыния (на 24,5%)

Германия (на 21,9%)

Венгрия (на 16%)

Как украинцам безопасно найти работу в Польше?

Граждане Украины могут начать работу в Польше и без разрешения на работу. Но польское правительство требует от работодателя уведомить управление о наемном рабочем в течение 14 дней.

Как украинцам безопасно найти работу в Польше / Фото UnSplash

Далее разберем, что нужно учесть украинцам во время работы в Польше:

Все услуги бюро труда бесплатны.

Важно использовать надежные бюро труда и не рассматривать сомнительные предложения с подозрительно высокой оплатой. Вы можете зайти на сайт уездного бюро труда oferty.praca.gov.pl или установить приложение ePraca.

Работать без трудового договора не разрешает законодательство Польши. Потому не соглашайтесь на такие предложения работодателя. Иначе – ваша работа будет нелегальной, и вы потеряете свои законные права.

ваша работа будет нелегальной, и вы потеряете свои законные права. Внимательно ознакомьтесь с условиями трудового договора. При необходимости попросите перевести и разъяснить непонятные части.

Если вы стали жертвой преступления – немедленно сообщите об этом полиции. А если ваш работодатель применил физическую силу или принуждение, следует обратиться в Национальную инспекцию труда.

Рост уровня заработной платы в Польше – это положительный сигнал для украинцев, планирующих найти работу в соседней стране. Важно, что размер минимального оклада продолжает повышаться с 2007 года с хорошими прогнозами экспертов на будущее. Но следует всегда помнить о своей безопасности и проверять информацию о работодателе в Польше.