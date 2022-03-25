Эксперты констатируют, что польская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины

Львиная доля работы на польских предприятиях не выполняется, потому что не хватает крепких мужских рук. Больше всего страдают строительная и автомобильная отрасли, тяжелая промышленность и оборонный сектор.

Об этом рассказали в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal. 70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин.

Актуально Как найти работу в Польше: варшавское управление занятости помогает украинцам устроиться

Подробнее о проблеме

В Украине объявили военное положение. Следовательно, большинство мужчин в возрасте 18 – 60 лет подлежат всеобщей мобилизации и не могут выехать за границу на работу. Кроме того, более 285 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись на Родину, когда Россия начала войну. Эти факторы обусловили проблемы на польском рынке труда.

Наибольший дефицит испытывает строительная отрасль. В этой сфере работало около 400 тысяч граждан Украины. Не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и других специалистов.

Жалуются на нехватку мужчин и в автомобильной промышленности. Эта отрасль одна из ключевых в польском производстве и третья по объему занятости в Европе после Германии и Франции.

Тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности и другие сферы деятельности, где нужна физическая сила, также страдают из-за нехватки кадров.

Ситуация такова, что польские работодатели борются за мужчин, которые остались в республике и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты, пенсионеры). Украинским мужчинам в соседней стране предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей. В то же время агентства по трудоустройству активно занимаются подбором вакансий для женщин.

"Учитывая тот факт, что сейчас в Польшу едут преимущественно женщины, мы призываем клиентов приспособиться к ситуации – не только по гуманитарным соображениям, но и во избежание серьезного дефицита персонала и обеспечить непрерывность производства. Большинство клиентов Gremi Personal выразили желание, насколько это возможно, скорректировать имеющиеся вакансии для украинских женщин. Но не все вакансии можно адаптировать, прежде всего в тяжелой промышленности. Кроме того, многие женщины убегают от войны вместе с детьми, нуждающимися в уходе", – рассказывает генеральный директор агентства трудоустройства Gremi Personal Томаш Богдевич.

Эксперты аналитического центра Gremi Personal напоминают, что спрос на работников в 2022 году превосходит все ожидания. В частности, в исследовании "Барометр профессий", проведенном по заказу Министерства семьи и социальной политики Польши, речь шла о дефиците персонала в 30 профессиях. Наибольшие проблемы с подбором кадров в текущем году прогнозировали в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.

Польша и страны Балтии призвали запретить автоперевозки грузов из России и Беларуси: смотрите видео