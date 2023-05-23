Черная вода: зачем экоактивисты испортили самый известный фонтан Рима

Активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Для акции использовали наиболее популярное туристическое место в Риме – фонтан Треви.

Семь протестующих залезли прямо в фонтан и вылили туда разведенный древесный уголь. От этого вода в Треви почернела. Что было дальше и как на акцию реагировала толпа – читайте в материале.

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Экоактивисты держали плакаты с надписями "Мы не будем платить за ископаемое топливо" и выкрикивали лозунг "Наша страна умирает". Через несколько минут полиция задержала протестующих. Очевидцы снимали перформанс на видео, а некоторые даже выкрикивали оскорбления в адрес участников акции.

Акция-перформанс в фонтане Треви в Риме: смотрите видео

Чего добиваются экоактивисты в Италии

Ultima Generazione призывают прекратить государственные субсидии на ископаемое топливо. Они связывают изменения климата со смертоносными наводнениями на севере Италии, накрывшими регион Эмилия-Романья.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери решительно осудил акцию протеста. Он считает ее нападением на культурное наследие города. Такой протест происходит уже не в первый раз: в апреле эти же экологические активисты залили черной жидкостью знаменитый римский фонтан Баркачча.

Фонтан Треви – это самый большой и известный фонтан в Риме. Его высота почти 26 метров. Традиционно туристы бросают в него монетки, чтобы вернуться в вечный город Рим еще раз. Невероятно, но факт: так за год фонтан Треви собирает около 1,5 миллиона евро.