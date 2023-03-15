В Японии цветет сакура: в 2023 году сезон цветения начался рекордно рано

Токио опережает все остальные регионы Японии по времени начала цветения деревьев. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

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Ожидалось, что деревья сорта Somei Yoshino на территории храма Ясукуни, за которыми, собственно, и ведутся соответствующие наблюдения, расцветут в течение этой недели.

Сотрудник метеорологического агентства во вторник обнаружил на одном из деревьев 11 цветущих почки. Таким образом, цветение началось на 10 дней раньше среднего срока и на шесть – раньше чем в прошлом.



Люди фотографируют дерево, на котором зацвела сакура в храме Ясукуни в Токио 14 марта 2023 года / Фото Kyodo News

В связи с теплой погодой начало цветения сакуры ожидается раньше и по всей Японии.



В Японии рекордно рано зацвела сакура / Фото Kyodo News

Также сообщается, что посетители парков, управляемых правительством Токио, смогут впервые за три года устраивать вечеринки с едой и напитками во время сезона цветения сакуры. Ранее правительство рекомендовало воздерживаться от таких мер из-за COVID-пандемии.