В Японии цветет сакура: в 2023 году сезон цветения начался рекордно рано
Источник:Kyodo News
В столице Японии во вторник зацвела сакура. Это произошло раньше всего за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1953 года.
В Токио рекордно рано расцвела сакура
Токио опережает все остальные регионы Японии по времени начала цветения деревьев. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.
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Ожидалось, что деревья сорта Somei Yoshino на территории храма Ясукуни, за которыми, собственно, и ведутся соответствующие наблюдения, расцветут в течение этой недели.
Сотрудник метеорологического агентства во вторник обнаружил на одном из деревьев 11 цветущих почки. Таким образом, цветение началось на 10 дней раньше среднего срока и на шесть – раньше чем в прошлом.
Люди фотографируют дерево, на котором зацвела сакура в храме Ясукуни в Токио 14 марта 2023 года / Фото Kyodo News
В связи с теплой погодой начало цветения сакуры ожидается раньше и по всей Японии.
В Японии рекордно рано зацвела сакура / Фото Kyodo News
Также сообщается, что посетители парков, управляемых правительством Токио, смогут впервые за три года устраивать вечеринки с едой и напитками во время сезона цветения сакуры. Ранее правительство рекомендовало воздерживаться от таких мер из-за COVID-пандемии.