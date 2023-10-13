Искусство под ногами: в Японии старые крышки канализационных люков продадут коллекционерам

В Киото заявили, что впервые готовы продать крышки канализационных люков любителям искусства. Их в скором времени выставят на продажу, поэтому местные власти уже принимают заявки от потенциальных покупателей.

В Японии чугунные люки считаются национальной гордостью, городскими символами и ценными произведениями искусства. На них изображают все, что только придет в голову художнику: пейзажи, исторические события, знаменитостей, героев мультфильмов и животных.

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Уникальные чугунные крышки

В Киото более 160 тысяч уникальных канализационных люков. Те, которые устанавливают на дорогах, могут служить около 15 лет, а те, что на тротуарах немного дольше – около 30 лет.

Каждый год город заменяет 1 500 таких крышек. Власти придумали, что стоит находить для них новых владельцев и зарабатывать на этом средства.

Для начала в Киото решили продать три первые крышки от люков. Они уже достаточно стары: 1978, 1981 и 1990 годов. Крышки массивные – вес каждой до 90 килограммов. Все они десятки лет служили на улицах Киото и имеют ржавчину и множество царапин от автомобилей.

Выставленные на продажу старые крышки / Фото city.kyoto.lg.jp

Местное канализационное бюро сначала выставило за них цену по 3 000 иен за каждую (это всего 20 долларов). Сейчас стоимость уже подняли до 5 500 иен (37 долларов). Эта распродажа будет экспериментом, чтобы понять, следует ли продавать другие такие крышки.

В 2017 году подобную распродажу устроили в японском городе Маэбаси. Тогда выставили на продажу 10 крышек, и на них нашлось сразу около 200 потенциальных покупателей.

Японские уникальные люки

Японские крышки для люков могут выглядеть как произведения искусства. Их украшают красочными иллюстрациями. Это "фишка" японских городов. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 12 тысяч крышек с уникальным дизайном.

Первые необычные люки стали появляться на японских улицах в 1980-х годах. И с тех пор с помощью ярких цветов и фантазии, однообразные канализационные крышки превращаются в шедевры стрит-арта.

Оригинальные дизайны люков в разных городах Японии / Фото с X (твиттера) Jonathan Hsy и Cat Batnard